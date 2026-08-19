Mario Tozzi e l'avvertimento sull'effetto contrario dei condizionatori: "Attenti a usarli, creano più caldo"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

I condizionatori sono visti da tutti come la fonte di salvezza per il grande caldo, ma non è davvero così. Il climatologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, infatti, lancia l’avvertimento affinché se ne faccia un utilizzo parsimonioso, in quanto se da un lato c’è un beneficio interno, all’esterno invece c’è il rischio di far innalzare le temperature nelle città. “Creano veri e propri torrenti di aria calda”, ha ammesso.

Condizionatori come salvezza dal grande caldo

L’estate 2026 è destinata a diventare una delle più calde degli ultimi anni. Il dato definitivo, come ammesso da Luca Mercalli, arriverà di certo a settembre, ma i dubbi sono pochi.

Come è prossimo allo zero quello relativo alla soluzione che tutti hanno usato per combattere il caldo: il condizionatore. Il boom di utilizzo dei climatizzatori, nell’ultimo trimestre, è scontato e milioni di italiani si sono trincerati in casa con l’aria fresca nelle stanze.

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L’effetto? Di sicuro uno è quello piacevole dell’aria più respirabile, evitando la cappa di calore esterna. Due, senza dubbio, quelli negativi: economico e ambientale.

Sul primo arriverà presto una risposta dalle bollette della luce, destinate a schizzare rispetto ai mesi precedenti. Sul secondo, invece, si è espresso Mario Tozzi.

L’avvertimento di Mario Tozzi sui condizionatori

In un video mandato in onda nel corso di 1MattinaNews, su Rai1, il climatologo ha lanciato infatti l’avvertimento sull’utilizzo dei condizionatori.

Ammettendo che in alcuni contesti sono “indispensabili e insostituibili“, il divulgatore ha però sottolineato che non sono la soluzione al problema. Anzi.

“Spostano altrove il problema, cioè all’esterno“, ha evidenziato. Tozzi, infatti, ha spiegato il funzionamento dei climatizzatori: “Da dentro a fuori, perché si incontrato una sommatoria di flussi di aria calda di tante macchine che insieme formano dei veri e propri torrenti di aria calda che contribuiscono a incrementare la temperatura nelle città”.

La soluzione al problema del caldo

La richiesta di Tozzi è quindi quella di fare un utilizzo parsimonioso dei condizionatori. Ma una risposta potrebbe anche essere quella di rivedere il verde urbano.

Condottiero di una battaglia portata avanti da tempo, il climatologo chiede un rinverdimento delle città “perché un albero funziona meglio di un climatizzatore in quanto sequestra quel calore e non lo sposta”.

La soluzione? Per Tozzi è chiara: “Costellare le città di corridoi verdi, non quelle distese d’asfalto. Sarebbe un vantaggio, si farebbe a meno del raffrescamento per il 40%”.