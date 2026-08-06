Mario Tozzi lancia l'allarme dopo l'ondata di calore, "i climatologi erano stati derisi, situazione grave"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’ondata di calore che sta colpendo l’Italia oggi ha raggiunto il suo picco e Mario Tozzi ha fatto il punto su cosa sta accadendo al clima. Il geologo, nel giorno in cui tutte e 27 le città monitorate dal ministero della Salute sono da “bollino rosso”, si è detto sorpreso dal fatto che a livello di dibattito pubblico non si parli abbastanza di cambiamento climatico.

Ondata di calore, parla Mario Tozzi

Il geologo e divulgatore Mario Tozzi, ospite di Agora Estate sulla Rai, ha lanciato ancora un appello affinché si parli di più della crisi climatica ormai in corso.

“Mi stupisce il silenzio della comunicazione, non vedo titoli a 8 colonne oltre qualcosa sul bollino rosso nelle città – ha detto Tozzi – Non vedo la necessaria tempestività nel trattare il tema della crisi climatica generale e dei suoi effetti”.

ANSA

Tozzi: “I climatologi erano stati derisi per le loro previsioni”

Mario Tozzi denuncia la mancanza di approfondimento sul clima, perché non si va oltre i titoli e gli articoli sulle ondate di calore, sui rischi della vendemmia o temi del genere.

“Pensare che fino a poco tempo fa i climatologi erano stati tacciati di pessimismo e derisi per le loro previsioni, che invece oggi si stanno rivelando anche fin troppo ottimistiche”, ha aggiunto il geologo. “Cosa può esserci di peggio? Cosa deve succedere ancora? La situazione climatica è grave non perché viene raccontata come grave, ma perché lo è veramente”, ha detto Tozzi nel suo intervento televisivo.

In sostanza, secondo il conduttore di Sapiens, l’errore è considerare le ondate di calore come un fatto estemporaneo e passeggero, e non come eventi che ormai sono parte di questo cambiamento contro il quale bisogna fare qualcosa.

“Servono più alberi nelle città italiane”

Parlando delle temperature elevate del Mar Mediterraneo, Mario Tozzi ha tracciato analogie con il Mar Rosso o anche con il Golfo del Messico. Le prime conseguenze riguardano le nostre specie autoctone, minacciate da quelle “aliene” abituate a temperature più calde.

Ma per noi il vero problema è quello delle perturbazioni, sempre più violente e simili agli uragani che partono dal Golfo del Messico proprio a causa della temperatura elevata dell’acqua.

L’altro tema trattato da Tozzi in merito alle ondate di calore riguarda le città. In Italia, secondo il geologo, stiamo facendo l’errore di riprogettare piazze e strade senza tenere conto degli alberi che, a differenza dei climatizzatori, “trattengono il caldo e non lo spostano all’esterno”. Tozzi ha specificato di non essere contrario in toto all’uso dei climatizzatori, ma di sicuro non si tratta della soluzione al problema delle ondate di calore. Tornando alle città italiane, il geologo ha portato come esempio negativo la piazza antistante la stazione Termini di Roma, e come esempio positivo il verde che sta tornando in capitali come Parigi.