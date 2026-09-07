Mario Tozzi lancia l'allarme su El Niño, "gli inverni caldi sono peggio delle estati calde"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il geologo Mario Tozzi ha lanciato un avvertimento sulle conseguenze del riscaldamento globale e sull’imminente arrivo di El Niño tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Secondo l’esperto, il sovrapporsi delle temperature record a questo fenomeno naturale rischia di provocare inverni eccezionalmente caldi, fattore persino più dannoso delle estati torride per la tenuta dei ghiacciai e la sopravvivenza degli ecosistemi.

L’allarme di Mario Tozzi sul Super El Niño

Durante il suo intervento ad Agorà su Rai 3, analizzando la sequenza di temperature eccezionali registrate durante la bella stagione, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi ha descritto le recenti ondate di calore come “un muro di aria calda che arriva, rende tutto secco e ci costringe dentro casa”.

Guardando al prossimo futuro, il divulgatore ha invitato a non considerare eccezionali i record attuali: “Da anni ogni estate ripeto che è la più calda di sempre, ma in futuro la ricorderemo come una delle più fresche e umide. E il 2027 potrebbe essere ancora più difficile per effetto di un possibile Super El Niño”.

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La preoccupazione maggiore riguarda tuttavia le ripercussioni sulle stagioni fredde: “Guarda che gli inverni caldi, da un certo punto di vista, sono quasi peggio delle estati calde, perché, per esempio, non fanno conservare i ghiacciai”.

Il limite delle risposte urbane

Rispetto all’idea che l’essere umano possa semplicemente abituarsi al rialzo termico, l’esperto è stato perentorio: “In realtà non siamo così bravi ad adattarci. Dal punto di vista biologico molti animali lo sono più di noi”.

Richiamando i dati ufficiali sulla sostenibilità del pianeta, Tozzi ha ricordato che “oltre quel limite andiamo vicini ai limiti biologici degli ecosistemi”, sottolineando la necessità di preservare l’ambiente globale: “Non possiamo vivere sulla Terra solo noi, nelle case con l’aria condizionata, e gli animali che alleviamo: abbiamo bisogno di tutto il resto degli ecosistemi e dei viventi”.

Per quanto riguarda la ristrutturazione dei centri urbani, il geologo ha indicato la via della forestazione continua: “Non basta aggiungere singoli elementi naturali per un effetto estetico. Bisogna dare continuità alla vegetazione: servono boschi orizzontali, non verticali”.

La necessità di accordi vincolanti sulle emissioni

Tozzi ha manifestato un forte rammarico per la mancanza di una copertura mediatica adeguata alla gravità del problema: “Mi stupisce il silenzio della comunicazione, non vedo titoli a 8 colonne oltre qualcosa sul bollino rosso nelle città”.

Mettendo a confronto i livelli di inquinamento pro capite su scala planetaria, il ricercatore ha rimarcato la sproporzione esistente tra i Paesi: “Un indiano emette due tonnellate di anidride carbonica all’anno, uno statunitense 14”.

A fronte di questi squilibri, la semplice adesione volontaria ai tagli non basta più: “Serve solo un accordo internazionale coatto, obbligato. Non lo puoi fare con un accordo volontario”. L’intervista si è poi conclusa con una riflessione sulla realtà dei fatti: “La situazione climatica è grave non perché viene raccontata come grave, ma perché lo è veramente”.