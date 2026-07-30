Mario Tozzi sulla quarta ondata di caldo sull'Italia, "la più dura del 2026 ma il 2027 potrebbe essere peggio"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’estate 2026 potrebbe essere la più calda mai registrata in Italia, ma rischia di essere anche la più fresca negli anni a venire. Lo sottolinea Mario Tozzi, geologo e volto noto della Rai alla conduzione della trasmissione Sapiens, che torna a richiamare l’attenzione dei decisori sulle sempre più gravi conseguenze della crisi climatica. La quarta ondata di caldo già arrivata nel nostro Paese ha fatto scattare i bollini rossi in numerose città e l’allerta per la salute pubblica.

La quarta ondata di caldo in Italia

Anche ad agosto l’anticiclone africano non mollerà la Penisola, che da Nord a Sud registrerà temperature fino a 7-8 gradi oltre la media e toccando anche massimi 40-41°C entro il quest’ultimo fine settimana di luglio.

Un quadro che potrebbe fare superare i record registrati nel 2003, proclamando quella in corso l’estate più calda di sempre in Italia.

ANSA

Gli effetti della crisi climatica

Secondo quanto evidenziato dagli esperti, una sola ondata di calore non è un sintomo automatico della crisi climatica, ma la frequenza rilevata negli ultimi anni è una dei segnali più evidenti del riscaldamento globale in atto, in cui l’Europa rappresenta una delle aree in cui le temperature si stanno alzando con più rapidità e il Mediterraneo tra le principali punti di concentrazione di calore su tutto il pianeta.

L’innalzamento costante delle temperature ormai comprovato dalla comunità scientifica, come rilevato dal programma europeo Copernicus si verifica nel nostro continente a velocità doppia, aumentando i rischi di eventi estremi come siccità, incendi, nubifragi e violente grandinate.

Il parere di Mario Tozzi

Un quadro che secondo Mario Tozzi rende sempre più necessaria l’urgenza di agire per mitigare gli effetti della crisi climatica.

“È quello che abbiamo detto più volte, cioè ci stiamo inoltrando in territori inesplorati perché non abbiamo mai provato periodi così lunghi di temperature così calde sia di giorno che di notte” ha sottolineato il geologo intervenuto a Agorà Estate, spiegando “che siamo entrati in un’era nuova che è testimoniata da tanti segni, dagli incendi, dalle perturbazioni meteorologiche a carattere violento e da queste ondate di calore, questa che stiamo per affrontare, forse la più dura e la più calda”.

Per l’esperto rischiamo però che quest’anno sia il più “fresco e più umido rispetto a quello che verranno”. “Con la fase del Niño che si prepara – ha spiegato ancora durante il collegamento – andiamo verso un 2027 che in linea teorica può essere anche più caldo“.

“Se non mitighiamo, se non agiamo sulle cause, rischiamo di trovarci impreparati perché i cambiamenti potrebbero essere anche molto più bruschi. Ecco, è un po’ questo il punto che fa compreso, cioè che c’è una certa fretta di agire, perché altrimenti rischiamo di non essere in grado nemmeno di adattarci” ha concluso Tozzi.