Mario Tozzi teme le ondate di calore per gli atleti, quali sport potrebbero cambiare "dal tennis al ciclismo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il surriscaldamento globale, le temperature record registrate negli ultimi giorni e problemi al Roland Garros aprono una seria riflessione sul futuro delle competizioni all’aperto. Come evidenziato dall’esperto Mario Tozzi, la tutela della salute degli atleti e la sopravvivenza stessa di discipline storiche come il tennis e il ciclismo imporranno presto una rivoluzione strutturale nei calendari e nei materiali.

Il caso Sinner a Parigi e l’allarme di Mario Tozzi

Il caldo anomalo registrato al Roland Garros 2026, condizionato da una bolla che ha innalzato le temperature a Parigi ben oltre le medie stagionali, ha aumentato le preoccupazioni in merito agli effetti del clima nello sport.

L’improvviso crollo di Jannik Sinner, eliminato al secondo turno dall’argentino Cerundolo, ha destato forte impressione, anche se l’azzurro ha minimizzato dicendo: “Faceva caldo ma non troppo, non è stato un problema di caldo o di condizioni”.

ANSA

Impossibile però non collegare questo sfinimento al contesto meteorologico estremo che ha spinto il ricercatore Mario Tozzi a lanciare l’allarme: “L’ultimo rapporto dell’Ipcc dice che siamo vicini ai limiti biologici dei viventi. Cioè che il riscaldamento sta arrivando a farsi sentire in maniera fisica, biologica, non più soltanto in maniera esperienziale”.

Da campioni a “zombie”: i rischi sanitari della canicola

Il pericolo trova riscontro nei gravi malori che hanno colpito Jakub Mensik e Casper Ruud, il quale ha ammesso: “Ho avuto le vertigini, ho avuto l’impressione di essere uno zombie“.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha avvertito che al Roland Garros a correre rischi “non sono i tennisti, ma anche raccattapalle e spettatori”. Secondo il presidente Alessandro Miani “le partite possono durare ore e si sommano esposizione solare, sforzo ad alta intensità, superfici che accumulano calore“.

Una tesi che sposa l’analisi di Tozzi, il quale spiega come “i sistemi, cioè le cellule fondamentalmente, hanno dei limiti che il riscaldamento climatico sta cominciando a mettere a dura prova”, con ondate di calore in Europa che “potrebbero raddoppiare o addirittura arrivare al triplo delle vittime degli anni passati”.

I possibili cambiamenti, dal tennis al ciclismo

In ottica futura, Mario Tozzi ipotizza una profonda e radicale trasformazione per tutte le discipline tradizionali che si disputano all’aria aperta.

Il post del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi

Grandi corse a tappe come il Tour de France o il Giro d’Italia diventeranno “abbastanza problematici” a causa dello sforzo prolungato sotto il sole a picco, così come il nuoto outdoor rischia di vedere le proprie vasche trasformate in pentole di acqua calda.

Per il tennis, Mario Tozzi suggerisce di studiare nuove superfici capaci di assorbire meglio il calore, preferendo nettamente l’erba al cemento, o di spostare i match esclusivamente in orari serali. Fino a oggi l’adattamento delle federazioni è stato sporadico e limitato a brevi pause, ma la crisi climatica costringerà presto a una decisa sterzata.