Marios Oikonomou morto 9 giorni dopo l'incidente in moto il calciatore 33enne aveva giocato anche in Serie A

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto l’ex calciatore Marios Oikonomou, vittima di un incidente in moto a 33 anni. L’ex difensore greco, passato anche in Serie A con le maglie di Bologna e Sampdoria, è deceduto per le conseguenze di un gravissimo scontro tra la sua moto e un’auto nelle strade della sua città di nascita Giannina.

Morto Marios Oikonomou

Dopo nove giorni trascorsi in terapia intensiva, Marios Oikonomou è morto in ospedale nella giornata di lunedì 1 giugno. A dare la notizia è stata la società dilettante del PAS Giannina, il cui presidente è suo padre .

Il 33enne era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a una delicata operazione chirurgica alla testa per le gravi lesioni provocate da un incidente in moto.

L’incidente in moto

L’ex difensore era stato traportato in ospedale in codice rosso nella giornata di sabato 23 maggio, dopo uno scontro con un’auto che stava facendo inversione di marcia per il centro della città greca di Giannina, mentre era alla guida di uno scooter.

Nonostante il tentativo di limitare i danni attraverso un intervento d’urgenza di craniectomia decompressiva, l’ex calciatore è deceduto dopo giorni di agonia all’ospedale universitario della sua città.

La carriera del calciatore

Marios Oikonomou aveva chiuso la sua carriera nelle file del Panaitolikos, in Grecia, dove era già tornato nel 2018 per vestire la maglia dell’Aek Atene.

In mezzo un campionato vinto in Danimarca con il Copenaghen del 2022 e qualche presenza con la Sampdoria nel 2023.

L’ex difensore greco è ricordato in Italia per qualche apparizione fatta tra Serie A e B, con Cagliari, Bari e Spal, ma sopratutto per aver militato nel Bologna.

La società felsinea, con cui ha vissuto gli anni migliori nel campionato italiano centrando anche una promozione, ha voluto ricordare l’ex giocatore con un post di cordoglio sui suoi social.

“Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori” l’ultimo saluto del club a Marios Oikonomou.

Al messaggio del Bologna si sono uniti tanti comunicati in memoria dell’ex calciatore e di condoglianze verso la famiglia, da parte di tante altre società di calcio, dal Napoli all’Inter, dall’Atalanta al Monza, e ancora Udinese e Sampdoria.