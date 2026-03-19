Marisa Laurito: “La vita è un viaggio: io provo solo a regalare e prendere amore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che attraversano il tempo. E poi ci sono artisti che diventano il tempo che attraversano, come Marisa Laurito. Da oltre mezzo secolo è una presenza inconfondibile della cultura italiana: attrice di teatro e cinema, protagonista televisiva, interprete lirica, direttrice artistica, pittrice e scultrice, icona dei diritti civili. Ma soprattutto una figura che ha saputo incarnare un’idea di spettacolo che oggi sembra quasi scomparsa: quella dell’artista totale, capace di attraversare linguaggi diversi senza perdere mai identità, energia e libertà. Per molti italiani il primo ricordo è quello della televisione degli anni d’oro, quando il varietà riuniva davanti allo schermo milioni di spettatori e Marisa Laurito diventava un volto familiare nelle case di tutto il Paese. Ma ridurre la sua storia a quella stagione significherebbe non capire davvero il motivo per cui il suo nome è diventato, negli anni, qualcosa di più di una carriera: un vero mito popolare. Dietro quella popolarità c’è una formazione severa, quasi artigianale, nata nel teatro e forgiata da un maestro assoluto come Eduardo De Filippo. Con lui Marisa Laurito impara la disciplina, il rispetto per il lavoro e l’idea che il teatro non sia soltanto spettacolo ma una forma di vita. Più tardi, con Renzo Arbore, scoprirà invece il piacere dell’improvvisazione, della libertà, del gioco creativo che rende irripetibile ogni momento sul palco o davanti alla telecamera. È in questo equilibrio tra rigore e leggerezza che si costruisce la sua figura pubblica: una donna che non ha mai smesso di cambiare, di sperimentare, di cercare nuove strade. Teatro, televisione, lirica, arti visive, direzione di un teatro come il Trianon Viviani di Napoli: ogni fase della sua vita sembra nascere da una stessa urgenza, quella di non fermarsi mai. “Mi annoio facilmente”, svela con una sincerità quasi disarmante in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. “Per evitare la noia mi invento qualunque cosa”. Ma dietro questa frase, che potrebbe sembrare una battuta, c’è in realtà una filosofia di vita molto più profonda. Marisa Laurito parla dell’arte come di un viaggio continuo, fatto di incontri che cambiano il destino e di esperienze che lasciano tracce interiori. Parla della solitudine dell’artista, della disciplina necessaria per restare fedeli a se stessi, della capacità di dire “no” per difendere la propria libertà. E parla anche di ciò che raramente emerge nelle interviste: il rapporto con la spiritualità, la perdita, la consapevolezza che la vita è fatta di passaggi e trasformazioni. È forse anche per questo che il pubblico continua a riconoscerla come una presenza familiare, quasi protettiva. Non solo un volto amato dello spettacolo, ma una voce che attraversa le generazioni. Napoli, la città dove è nata, resta il centro simbolico di tutto questo. Una città che lei descrive come un luogo dove “scorre il magma sotto i piedi”: energia, contraddizioni, bellezza e dolore che convivono nello stesso spazio. È da quella materia viva che nasce il suo modo di stare al mondo. In questa conversazione, Marisa Laurito ripercorre sessant’anni di arte e di vita senza nostalgia e senza filtri, con lo stesso entusiasmo con cui continua a salire sul palco. Perché, nonostante il tempo e le trasformazioni dello spettacolo italiano, una cosa non è cambiata: il rapporto con il pubblico. “Cammino nell’affetto della gente”, dice. Ed è forse proprio questo il segreto del suo mito: non una carriera da celebrare, ma un legame umano costruito spettacolo dopo spettacolo, incontro dopo incontro, per tutta una vita.

Il titolo della sua autobiografia, Una vita scapricciata, uscita tempo fa per Rizzoli, suggerisce libertà, capriccio ed energia. Per lei che significato ha davvero “scapricciata”?

“Scapricciata, se dovessi dirlo con una metafora, è come avere del denaro e non badare a spese. Significa essermi concessa tutti i capricci. In realtà non si tratta di capricci nel senso superficiale del termine: riguardano soprattutto il lavoro. Vuol dire aver sperimentato tutto ciò che desideravo davvero fare. È stata una vita iniziata con grande volontà, ma soprattutto con un forte desiderio di dedicarmi esattamente a ciò che sentivo mio. La libertà, dunque, è stata fondamentale. Nella mia carriera ho detto molti ‘no’. Credo che una carriera si costruisca più sui ‘no’ che sui ‘sì’, perché bisogna saper scegliere e capire che cosa merita davvero di essere fatto. Alla fine, posso dire di essermi tolta molti sfizi. Dal punto di vista professionale sono riuscita a realizzare ciò che desideravo e ho sempre coltivato un grande bisogno di libertà. C’è poi un altro elemento importante: non mi sono mai annoiata. Mi annoio con estrema facilità, quindi per evitarlo invento continuamente nuovi progetti. Ho bisogno di muovermi, cambiare, creare situazioni diverse”.

Questa esigenza di non fermarsi mai dove ha trovato il suo spazio principale?

“Nel teatro, senza dubbio. Ho iniziato proprio dal teatro. In seguito, sono stata scelta per lavorare in televisione e nel cinema, ma il teatro non è mai venuto meno. Anche nei periodi di grande successo televisivo tornavo sempre sul palcoscenico. Realizzavo uno spettacolo teatrale ogni due anni, perché il teatro per me è casa: è il luogo in cui mi sento completamente a mio agio. Il teatro è anche una palestra fondamentale, quella che ogni attore dovrebbe frequentare. È lì che si impara davvero a relazionarsi con il pubblico, a percepire il tempo degli spettatori, a sentirne la presenza”.

Quando ha capito che voleva fare l’attrice?

“L’ho deciso quando avevo otto anni. Naturalmente tutti pensavano fosse il sogno di una bambina, come accade spesso: una dice di voler fare la parrucchiera, un’altra la lavandaia, un’altra ancora l’attrice. Solo che quel desiderio non è mai scomparso. A tredici anni organizzavo già piccoli spettacoli. Portavo oggetti da casa e li sistemavo in chiesa per costruire piccoli teatrini con gli amici. Lo facevamo nella chiesa della Madonna di Piedigrotta o in quella di San Francesco. Ho sempre avuto un unico grande desiderio: diventare attrice. E stare sul palcoscenico mi piaceva immensamente”.

È sempre stato qualcosa di naturale per lei?

“Sì. Nel tempo ho studiato molte forme di energia e ho letto numerosi libri. Questo mi ha portato a credere nella reincarnazione. Dico sempre che, più che una certezza, è una speranza. Però ho la sensazione di aver proseguito un percorso già iniziato nell’arte. È come se avessi una familiarità profonda con tutto questo, come se molti aspetti mi fossero già noti”.

Pensa, quindi, che il suo rapporto con l’arte venga da molto lontano?

“Potrebbe sembrare così, ma c’è un elemento curioso. Ho fatto tre regressioni in vite precedenti e in nessuna di queste ero un’artista. In una di queste esperienze ho rivissuto una vicenda molto drammatica: la storia di una donna del Settecento alla quale erano stati sottratti i figli appena nati, destinati a un’altra persona. Quella donna era disperata. Ne parlo come se fosse lei, ma in realtà l’ho vissuta in prima persona. Durante quella regressione sono stata molto male, perché ho rivissuto tutta la sua disperazione. È stata un’esperienza molto intensa. È un ambito che ho sempre affrontato con grande serietà. Molti pensano che esperienze di questo tipo siano un gioco o qualcosa di poco credibile. Per me, invece, sono state esperienze molto profonde, anche perché vi sono arrivata dopo un periodo estremamente difficile della mia vita. A ventiquattro anni attraversavo un momento tremendo: era morta mia madre, non avevo lavoro, stavo molto male e vivevo a Roma. Un amico venne a trovarmi e proprio davanti a lui mi accadde un episodio che inizialmente non riuscivo a spiegare. Solo in seguito, leggendo e informandomi, compresi che si trattava di un fenomeno reale”.

Che cosa le accadde esattamente?

“Feci un viaggio extrasensoriale: uscii dal mio corpo. È difficile da descrivere, ma mi ritrovai come se fossi in cielo. Lì vissi un’esperienza straordinaria, perché provavo una felicità assoluta. Tutto ciò che mi era accaduto sulla terra diventava improvvisamente irrilevante. Guardavo il mio corpo seduto sulla sedia e mi sembrava soltanto un involucro, privo di importanza. Da quella prospettiva ero felicissima. Anche il rapporto con mia madre, che sulla terra era diventato doloroso dopo la sua morte, non appariva più come una separazione definitiva. Non era qualcosa di eterno, ma solo temporaneo. In realtà non era nemmeno una vera separazione, perché percepivo comunque un legame. Lei stava proseguendo il suo viaggio e io dovevo continuare il mio. Visto da quella prospettiva tutto era incredibilmente semplice: pieno d’amore e completamente privo di dolore. È stato allora che ho capito che esistono altre dimensioni. Ci sono pareti sottili che ci separano da altri livelli dell’esistenza. Io li chiamo mondi paralleli”.

Le è mai capitato nel tempo di percepire la presenza di sua madre?

“Sì. Mia madre è dentro di me, perché è una donna che ho amato profondamente. Per un periodo, dopo la sua morte, la percepivo accanto a me come una presenza quasi fisica, come se fosse lì, vicina. Con il tempo quella sensazione si è trasformata: non è più stata una presenza esterna, ma è diventata qualcosa di interiore. Questo non la rende meno importante. È semplicemente cambiata la forma della sua presenza”.

Vede? Lei mi ha sempre fatto ridere ma in questo momento mi commuove. Rompo uno schema e le dico che sta toccando un tasto per me dolente: non ho ancora metabolizzato la morte della mia.

“La perdita delle persone care è terribile. È forse l’unica esperienza che davvero non vorrei vivere. Quell’episodio, però, mi ha fatto capire che non esistono separazioni definitive. Ci sono soltanto pareti molto sottili che ci dividono. Le persone che amiamo non scompaiono davvero. Spesso penso che continuino il loro viaggio altrove, ma restino comunque con noi. Con Luciano De Crescenzo, per esempio, parlo un giorno sì e uno no, anche se naturalmente questo dialogo avviene dentro di me. Chi si ama davvero non se ne va mai. Lei dice di rompere uno schema ma il bello della vita è proprio questo: poter dialogare e condividere frammenti di bellezza. Nella mia vita ho avuto una grande fortuna: aver vissuto quell’esperienza di uscita dal corpo. Pensi che esistono guru che studiano per anni per arrivare a comprendere fenomeni simili. A me è accaduto spontaneamente. Non so spiegare perché sia successo. È stato però il dono più grande, perché mi ha insegnato a ridimensionare tutto ciò che accade. Proprio stamattina un amico mi ha detto: ‘Vorrei avere il dieci per cento del tuo ottimismo’. In realtà non si tratta soltanto di ottimismo. È qualcosa di diverso, un modo più profondo di guardare alla vita. Penso di essere in viaggio in questa esistenza. Sto percorrendo una strada e cerco di fare il meglio possibile, cercando di imparare. Soprattutto cerco di dare amore e di riceverne. Tutto ciò che è brutto o doloroso provo a lasciarlo andare subito. Cerco di vivere della bellezza. La vita è bella proprio perché il mondo è bello, anche con tutte le sue difficoltà. Se vivessimo sempre felici, senza alcun problema, sarebbe un’esistenza terribilmente monotona e non impareremmo nulla. Purtroppo, è proprio attraverso il dolore che si impara e si cambia. Ahimè”.

È per questo che nella sua vita, come emerge anche dal libro, sembrano aver avuto grande importanza più gli incontri che le scelte?

“Moltissima importanza. Attribuisco un valore enorme all’essere umano e all’umanità. Di conseguenza considero fondamentali anche gli incontri. Possono aprire la mente, salvare una vita, offrire prospettive completamente nuove sulla realtà. Perché da soli si è davvero ben poca cosa. Ho imparato moltissimo dalle persone che ho incontrato fin da giovane e continuo a imparare ancora oggi. Non ho mai smesso. Sono tante le persone dalle quali ho appreso qualcosa. E non solo le persone: anche il lavoro e le nuove esperienze insegnano molto. Ogni lavoro lascia un insegnamento. Vale anche per l’esperienza alla direzione del Teatro Trianon Viviani. In quel lavoro ho messo tutta me stessa, forse anche di più, e proprio per questo ho imparato moltissimo. Naturalmente ho commesso anche degli errori. Però sono errori che ho compreso e che terrò ben presenti per il futuro”.

Che cosa le lascia questa esperienza appena conclusa?

“Mi lascia molto. Da una parte gli errori che ho riconosciuto, che rappresentano sempre insegnamenti preziosi. Ma soprattutto mi lascia una grande bellezza e anche un risultato importante. Il Trianon è un teatro che ho contribuito a far rinascere. Ho cercato di offrire attenzione e spazio a molti giovani cantautori. Soprattutto ho costruito un teatro capace di raccontare la nostra straordinaria e preziosa cultura musicale partenopea. Per questo sono molto orgogliosa e molto fiera del lavoro svolto. Me ne vado con un bagaglio ricco e significativo. Rimane anche un piccolo dispiacere: aver compreso alcuni aspetti soltanto dopo. Ma anche questo sarà utile per il futuro”.

Chi vive tra le stanze di un teatro, in fondo, non lo lascia mai davvero.

“Sì, credo che abbia ragione. Quando si crea un legame così forte con un teatro, soprattutto con uno spazio che si è contribuito a far rivivere e a riportare alla ribalta, quel rapporto rimane per sempre. È inevitabile che resti nel cuore”.

Lo dice con un pizzico di rammarico?

“A dirla tutta, il rammarico non è così grande. Nella vita ogni fase abbia un inizio e una fine. In questo caso sono cambiate alcune dinamiche, è cambiato il contesto politico e non c’è stata una reale spinta, da parte di chi gravitava attorno al teatro, perché restassi. Non sono abituata a rimanere dove la mia presenza non è davvero richiesta. Per dirla con eleganza, potrei dire che non sono stata corteggiata abbastanza. E questo mi ha fatto capire che probabilmente era arrivato il momento di andare. Anche perché, se devo essere sincera, avevo dato tutto ciò che potevo dare. Avevo investito in quell’esperienza tutta me stessa, forse anche più del necessario. A un certo punto ho pensato fosse giusto chiudere quella fase e andare avanti. Certo, dispiace andarsene: è inevitabile. Quando si lavora a lungo in un luogo, quando si costruisce qualcosa insieme ad altre persone, si crea davvero una casa. Nasce una famiglia. Ma il nostro è un mestiere particolare: è fatto di molte case diverse. Se ci pensa, ogni spettacolo teatrale è una casa. Un gruppo di persone diventa una famiglia per un certo periodo. Poi lo spettacolo finisce, quella famiglia si scioglie e ne nasce un’altra. E poi un’altra ancora. Perciò sì, lasciare un luogo dove si è costruito qualcosa provoca dispiacere. Ma nel nostro lavoro è un passaggio naturale. Si va avanti e si continuano a costruire nuove case, nuovi incontri, nuove esperienze”.

Se guarda a questi oltre sessant’anni di carriera, ha la sensazione che il suo lavoro sia sempre stato riconosciuto per tutto ciò che è stato davvero?

“Ho avuto una carriera bellissima e per me la dimensione più importante resta il rapporto con il pubblico. Nei miei confronti c’è un affetto profondissimo, ed è un patrimonio impagabile. Cammino davvero circondata dall’affetto della gente. È il dono più prezioso che mi porto dietro. È vero, probabilmente molti mi hanno identificata soprattutto con la Marisa Laurito del varietà televisivo. La mia immagine è rimasta legata a quella dimensione e forse non sempre si è percepito tutto ciò che c’era dietro. In realtà ho fatto moltissime esperienze: tanto teatro, per esempio. Dipingo, scolpisco, lavoro come visual artist. Ho diretto il Teatro Trianon Viviani, che è rinato e ha vissuto una nuova stagione di successo. Mi sono occupata anche di impegno civile e di diritti umani. Insomma, sono tutte queste dimensioni insieme. Poi il pubblico sceglie ciò che sente più vicino alla propria sensibilità”.

Se dovesse indicare alcune tappe fondamentali del suo percorso artistico, quali sceglierebbe?

“Sicuramente la prima tappa è Eduardo De Filippo: è stato fondamentale nella mia vita, perché mi ha trasmesso la disciplina e l’amore per il lavoro. Poi è arrivato Renzo Arbore, che mi ha fatto scoprire un’altra dimensione: con lui ho capito che potevo improvvisare, che potevo essere libera anche nel modo di stare in scena. Negli anni ho incontrato moltissimi artisti: Gino Landi, Gigi Proietti, Gianni Boncompagni e tanti altri. A Gino Landi devo ad esempio molto, perché mi ha aperto le porte dei teatri lirici. Con lui ho interpretato La vedova allegra, dove il ruolo del segretario di Stato, il Niegus, è stato trasformato da personaggio maschile in personaggio femminile, la ‘signorina Niegus’. Da lì è nato un grande successo. Da quel momento hanno iniziato a chiamarmi anche nei teatri lirici. Ho interpretato La fille du régiment, più volte La vedova allegra e altri lavori. L’ultimo è stato con Damiano Michieletto, uno dei registi d’opera più importanti al mondo e una persona straordinaria. Le tappe sono molte, ma il punto di partenza resta sempre Eduardo”.

Che cosa ha rappresentato per lei lavorare con Eduardo?

“È stato l’inizio della mia carriera, ma soprattutto un grande apprendistato. Per noi Eduardo era come un padre. Ci ha insegnato tutto: i primi passi, la disciplina, l’amore per il teatro. Il suo teatro, poi, è immenso. Anche da spettatrice riconosco la grandezza delle sue opere, perché hanno un respiro universale. I suoi testi non invecchiano mai: parlano di sentimenti che appartengono a ogni epoca. Prendiamo Filumena Marturano: è la storia di una madre che difende i propri figli e che, per sopravvivere, esercita il mestiere più antico del mondo. È una vicenda che ho riassunto in poche parole, ma potrebbe essere raccontata anche fra duemila anni. Perché quei sentimenti non cambiano”.

C’è qualche aspetto del teatro di Eduardo che sente di non aver mai voluto assimilare pur ritenendolo giusto?

“Più che altro posso dire ciò che non possiedo di lui e che non potrò mai avere. Eduardo viveva esclusivamente per il lavoro, dalla mattina alla sera. Non faceva altro che lavorare e parlare di teatro. Nel suo testamento scrisse quella frase famosa: ‘Ho vissuto nel gelo’. Perché chi crea, chi compone, chi lavora con questa intensità inevitabilmente vive nel gelo. In parte accade anche a noi. Il pubblico immagina che Marisa Laurito conduca una vita chissà quanto brillante, ma in realtà la nostra è prima di tutto una vita di lavoro. Per fortuna ho molti amici, però spesso mi ritrovo sola. Non per scelta, ma per mancanza di tempo. Non c’è tempo per telefonare, per fermarsi a lungo nello stesso luogo. Si viaggia continuamente. E quando si vive sempre in viaggio è difficile avere qualcuno accanto in modo stabile”.

In che modo la solitudine si intreccia con la creatività?

“È un rapporto complesso. Il mondo dell’arte è un universo a sé. Un artista vive molto nel proprio mondo interiore. Naturalmente il confronto con gli altri è continuo, ma allo stesso tempo c’è anche una dimensione di solitudine molto forte. Non è il mondo dorato e patinato che spesso appare dall’esterno”.

Questo aspetto si riflette anche nella sua attività artistica, nella pittura e nella scultura?

“Non tanto la solitudine, quanto piuttosto ciò che un artista sente dentro. Per esempio, ho realizzato due grandi ali dedicate agli emigranti. Sono composte da piccoli frammenti di giornali e fotografie rielaborate. Poi c’è un vaso molto intenso, completamente blu, con un puntino rosso che richiama la maglietta del bambino trovato morto sulla spiaggia, il piccolo Aylan. Credo che gli artisti trasformino interiormente ciò che vivono. Tutto ciò che attraversa la loro sensibilità viene rielaborato e restituito attraverso le opere”.

Chi è la prima persona a cui mostra ciò che crea?

“Sicuramente il mio compagno. È la prima persona a vedere ciò che realizzo. Poi anche alcuni amici di cui mi fido. Naturalmente c’è anche il pubblico, ma soltanto quando le opere sono concluse, quando sono pronte per essere mostrate”.

Negli anni ha vissuto anche una stagione di straordinaria popolarità televisiva, che avuto il suo apice con la conduzione di un’indimenticabile Domenica in e con la partecipazione in gara a Sanremo con Il babà è una cosa seria. Che ricordo conserva di quel periodo?

“Quelli di Domenica in erano ascolti veri, enormi. Numeri impressionanti. Tuttavia, ho sempre vissuto quella popolarità con i piedi per terra, in modo equilibrato. Ho sempre cercato di coglierne il lato migliore, come faccio ancora oggi. E il lato migliore è l’affetto delle persone. Quell’affetto è straordinario, quasi una forma di protezione. È difficile perfino descriverlo. Naturalmente in quegli anni non sono mancati momenti complicati. Ho avuto anche degli stalker: tre uomini mi minacciavano seriamente e ho dovuto ricorrere a una guardia del corpo. Una volta uno di loro si presentò addirittura a casa mia e la cameriera lo fece entrare. Ci sono stati momenti di paura. Nel complesso, però, erano situazioni che si potevano affrontare con lucidità”.

La divertiva in quegli anni l’imitazione che a Fantastico faceva di lei Anna Oxa?

“Sì, certo, e Anna era veramente brava. Anche Gianfranco D’Angelo faceva un’imitazione molto divertente. Erano caricature molto spiritose e a me facevano sorridere. Anzi, mi divertivano molto”.

Si riconosceva?

“Sì, in parte sì. Devo dire però che non ho mai prestato molta attenzione a questi aspetti. Non mi soffermo troppo su ciò che accade quando divento molto popolare o quando succedono episodi del genere. La mia attenzione è sempre rivolta al lavoro che sto facendo. È quello che mi interessa davvero. Se poi arrivano risultati importanti o momenti di grande successo, naturalmente mi fa piacere. Ma sono traguardi che passano. Quando il successo arriva, in fondo è già alle spalle, perché nel frattempo si sta già pensando ad altro, a nuovi progetti”.

Che ruolo ha avuto Napoli nella sua vita? È stata una matrigna, una città accogliente o una fonte di poesia? Che significato ha davvero per lei?

“Napoli è tutto. Prima di tutto è la madre, è la casa, è la mia città. Ma Napoli è anche molto di più: è una città prorompente, piena di meraviglie. Non è una città qualsiasi, non è soltanto il luogo in cui si nasce e si cresce. A Napoli scorre il magma sotto i piedi. È una città carica di energia, vitale. È attraversata da movimenti artistici, da una grande confusione creativa, da una bellezza straordinaria ma anche da contrasti molto duri. Ci sono picchi estremi, nel bene e nel male. È una città complessa da vivere, ma proprio per questo possiede una forza straordinaria”.

Come tradurrebbe artisticamente la parola ‘cazzimma’ a un non napoletano?

“In realtà è una parola che non mi piace molto. La cazzimma è la furbizia e indica qualcuno che ottiene risultati con astuzia, con un certo tipo di scaltrezza. Secondo me, la furbizia è uno dei tratti meno nobili degli italiani. E lo dico includendo anche me stessa: tutti, in qualche modo, siamo tentati di essere furbi. Ma alla lunga la furbizia non paga, non aiuta davvero”.

Che cosa l’ha spinta, allora, a resistere sempre nel suo percorso artistico, anche di fronte alla molestie quando da giovane attrice si muoveva a Cinecittà?

“Perché quando dentro una persona c’è un tiranno e quel tiranno è il desiderio di fare qualcosa, alla fine non resta altra strada. Nel mio caso quel tiranno era il desiderio di diventare attrice. E la verità è che non esiste un altro ruolo nel quale avrei potuto essere me stessa come lo sono oggi”.

E oggi è in teatro con Persone naturali e strafottenti, all’Alfieri di Torino dal 20 al 22 marzo. Che significato ha, per un’attrice con il suo bagaglio, affrontare un testo così importante già portato in scena da un altro mito come Pupella Maggio?

“Significa affrontarlo con grande attenzione. Devo dire, però, che ho avuto anche una fortuna: parlando di questo spettacolo, non ho mai visto l’interpretazione di Pupella Maggio, che aveva interpretato il ruolo originariamente. All’epoca non esisteva la diffusione delle registrazioni televisive che c’è oggi e, quindi, non so in che modo lei lo abbia affrontato. Paradossalmente è stato un vantaggio, perché mi ha permesso di lavorare sul personaggio senza il rischio di imitarla. Naturalmente Pupella era un’attrice straordinaria. Quando un’interprete così grande lascia un ruolo, quel ruolo diventa una sorta di eredità. E quell’eredità passa anche agli altri attori, perché inevitabilmente resta qualcosa: una gestualità, un modo di stare in scena, una traccia”.

Questo testo parla ancora al presente?

“Moltissimo. È un testo estremamente attuale ed è proprio per questo che ho voluto metterlo in scena. Quando Giuseppe Patroni Griffi lo scrisse, nel 1973, scoppiò uno scandalo enorme. Ma lui aveva visto molto lontano. Nel testo ci sono molti elementi che raccontano il mondo in cui viviamo oggi. Penso, per esempio, al personaggio nero che desidera una rivalsa sugli altri. Oggi lo leggo anche come simbolo della crisi dell’Occidente e dell’emergere di territori che un tempo erano poverissimi e che oggi stanno diventando centrali. Oppure al personaggio del giovane che vive in una felicità apparente perché si fa mantenere dai genitori e vive soltanto per il piacere, per l’edonismo. È una situazione che si vede spesso anche oggi: ragazzi che restano in famiglia, che cercano di essere mantenuti e che faticano ad affrontare davvero la propria vita. Il testo contiene molti elementi che parlano direttamente al presente”.

Continua a sentire spesso Renzo Arbore? E che vi dite?

“Quasi tutti i giorni. Renzo è parte della mia famiglia. L’ultima volta ci siamo sentiti ieri sera e tra poco lo chiamerò di nuovo. Renzo e Luciano De Crescenzo sono stati la mia famiglia e continuano a esserlo. Naturalmente è una famiglia scelta, perché esiste anche la mia famiglia naturale. Ma loro li ho scelti, e sono stata scelta. Quando ci sentiamo ci diciamo le stesse frasi che si scambiano i parenti: ‘Come stai?’, ‘Che stai facendo?’, ‘Hai mangiato?’. Poi parliamo di lavoro, ci raccontiamo i progetti in corso, le iniziative che stiamo organizzando. Sono conversazioni molto semplici”.

All’epoca, vi aspettavate che quella trasmissione televisiva, fatta da un manipolo di avanguardisti, sarebbe rimasta così viva nella memoria degli italiani?

“Assolutamente no. Se qualcuno mi avesse detto che Quelli della notte sarebbe stata ricordata ancora quarant’anni dopo il debutto, non ci avrei mai creduto. E invece è rimasta nel cuore degli italiani. Probabilmente perché era un programma completamente diverso dagli altri. C’era molta improvvisazione, c’erano personaggi molto particolari, tutti diversi tra loro. Non era un programma semplice da seguire, ma proprio per questo aveva qualcosa di speciale”.

Dentro di lei quanto è rimasta la Marisa di quegli anni?

“Credo moltissimo. Ancora oggi lavoro con lo stesso entusiasmo e con la stessa passione. Poi passo davanti allo specchio, mi guardo e penso: ‘Ah, così stanno le cose…’. Però dentro di me mi sento una ventottenne”.

Se le chiedessi qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è regalata, cosa risponderebbe?

“È una domanda particolare, perché nella vita i gesti di tenerezza sono molti. Potrei dire stamattina, quando ho dato il buongiorno al mio compagno e al mio cane e li ho abbracciati. Ma è stato un gesto di tenerezza anche salutare il Teatro Trianon Viviani in lacrime. Anche quello è stato un gesto di affetto, di passione e di amore”.