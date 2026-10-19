Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

37enne arrestata per detenzione ai fini di spaccio di droga: la donna, originaria di Taranto, è stata fermata dopo una perquisizione in un appartamento di via Mazzini, dove la polizia ha trovato cocaina e materiale per confezionare le dosi. Da quanto emerso, la vendita delle sostanze stupefacenti sarebbe stata gestita dalla donna su indicazione del marito.

L’appartamento sotto osservazione a Taranto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile hanno concentrato l’attenzione sull’abitazione nel corso dell’attività antidroga. L’appartamento, secondo l’ipotesi degli inquirenti, sarebbe stato utilizzato negli ultimi tempi come punto di rifornimento di sostanze stupefacenti per i pusher della zona.

La presunta attività illecita sarebbe stata gestita dalla donna su indicazione del marito, che si trova attualmente agli arresti domiciliari in un comune della provincia jonica.

Il materiale sequestrato

La perquisizione domiciliare a Taranto ha portato al ritrovamento di due involucri di cellophane nell’armadio della camera da letto. All’interno c’erano cocaina in polvere e in pietra, oltre al materiale necessario per preparare le dosi. Gli agenti hanno inoltre recuperato quasi 3.000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Arresti domiciliari

Dopo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente, la donna è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari.

Polizia