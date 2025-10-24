Marito arrestato per aver picchiato la moglie malata a Catania, un video lo incastra: calci, pugni e schiaffi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Calci e pugni alla moglie malata, prendendo di mira anche la zona del corpo dove era stata operata. Un 34enne di Catania è stato arrestato per lesioni aggravate contro la coniuge 31enne, portata d’urgenza in ospedale con fratture e un trauma cranico, per una prognosi ancora riservata. A inchiodare l’aggressore sono state le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale dove è avvenuto l’episodio, che hanno ripreso tutta la scena.

Il video dell’aggressione alla moglie malata

Nel filmato diffuso dalla polizia di vede il 34enne prendere a schiaffi la moglie, accanendosi contro di lei con calci e pugni anche mentre si trovava a terra. L’uomo avrebbe colpito la vittima nel punto in cui aveva subito un delicato intervento chirurgico, per il quale era in convalescenza: nonostante fosse a conoscenza delle condizioni della donna, il marito avrebbe continuato a infierire lasciandola sul pavimento piegata dal dolore.

Il 34enne avrebbe anche tentato di distruggere l’hard disk che conteneva il video dell’aggressione, ma i poliziotti sono riusciti a recuperare le immagini che hanno permesso di ricostruire l’accaduto.

Polizia

Un momento dell’aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza

L’intervento a Catania

I soccorsi si sono attivati dopo la richiesta di aiuto proprio della donna, che approfittando dell’assenza del marito è riuscita a telefonare al numero d’emergenza. La chiamata è stata interrotta dal ritorno dell’aggressore, ma l’operatore ha avuto il tempo di comprendere la necessità di un intervento tra il pianto e le urla della 31enne.

Arrivati sul luogo, gli agenti della volante sono stati rallentati dalla porta chiusa a chiave dall’uomo, nel frattempo scappato dall’esercizio commerciale. Ad aprire è stata la vittima, che è riuscita a trascinarsi fino all’entrata con le ultime forze, prima di perdere i sensi.

Arrestato il marito

Portata in ospedale con il volto tumefatto e una ferita insanguinata alla testa, la donna ha riportato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. I medici le hanno prescritto 45 giorni di riposo senza però sciogliere la prognosi.

Il marito è stato trovato a casa dell’anziana madre dove aveva provato a nascondersi ed è stato arrestato. Dalle testimonianze raccolte tra i parenti della vittima e dell’aggressore, gli investigatori hanno ricostruito altri episodi di violenze del 34enne nei confronti della moglie, che non l’aveva mai denunciato prima.