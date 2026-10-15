Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna di 50 anni è stata condotta in carcere per i maltrattamenti nei confronti dei familiari e il mancato rispetto delle prescrizioni imposte. La misura è stata eseguita dalla Polizia dopo le precedenti violazioni e dopo aver perso la disponibilità dell’abitazione di Frosinone in cui si trovava ai domiciliari.

Frosinone, maltrattamenti in famiglia: donna in carcere

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna era già sottoposta all’obbligo di allontanamento urgente dalla casa familiare per condotte maltrattanti verso il marito e i figli. L’aggravamento della misura è stato disposto perché non ha rispettato le prescrizioni stabilite.

Le precedenti violazioni

Nel mese di settembre la donna era già stata arrestata per aver violato il divieto di avvicinamento ai congiunti e all’abitazione familiare, dalla quale era stata allontanata. Le Forze dell’Ordine avevano inoltre diramato una nota di rintraccio: non si era presentata negli uffici di Polizia per l’installazione del braccialetto elettronico.

Il trasferimento in carcere

In seguito era stata collocata agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente, che successivamente non ha più confermato la propria disponibilità a ospitarla. Alla luce degli elementi emersi, è stata quindi applicata la custodia cautelare in carcere.

IPA