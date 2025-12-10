Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due coniugi sono stati arrestati a Caserta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di oltre centotrenta dosi di cocaina e hashish, insieme a materiale per il confezionamento e un dettagliato libro contabile delle vendite.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due coniugi è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno effettuato un controllo su due persone a bordo di un’autovettura in sosta, già note alle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo della droga.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante la perquisizione personale, i poliziotti in servizio in provincia di Caserta hanno rinvenuto circa settanta dosi di cocaina e hashish, oltre a banconote di vario taglio e fogli manoscritti con nominativi, cifre e altre annotazioni. Il ritrovamento ha spinto gli agenti ad approfondire le indagini estendendo il controllo anche all’abitazione dei due sospettati.

Perquisizione domiciliare: ulteriori sequestri

La perquisizione presso il domicilio della coppia ha permesso di scoprire altre sessanta dosi di cocaina già pronte per essere immesse sul mercato. Oltre alla droga, sono stati sequestrati materiali utilizzati per il taglio e il confezionamento delle sostanze, nonché un vero e proprio “libro contabile” in cui erano annotati nomi, quantità e pagamenti dei consumatori abituali.

Al termine delle formalità di rito, i due coniugi sono stati arrestati e nei loro confronti è stata avviata la procedura per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

