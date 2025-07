Marito e moglie morti nell'incidente frontale con un camion a Monte Marenzo, gravissima la figlia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Marito e moglie sono morti in un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la Lecco-Bergamo a Monte Marenzo (Lecco). Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Le vittime avevano entrambe 67 anni e viaggiavano su un’utilitaria a bordo della quale si trovava anche la figlia, 34enne, rimasta gravemente ferita.

Chi sono le due vittime

A perdere la vita sono stati Alessandro Giovenzana e la moglie Maria Assunta Cattaneo, ex dipendente comunale ora in pensione.

Erano residenti a Calolziocorte, nella frazione di Sala, in provincia di Lecco.

Il luogo dell’incidente, Monte Marenzo, lungo la Lecco-Bergamo

I coniugi erano a bordo di una Kia assieme alla figlia, che si trova ora ricoverata in gravi condizioni.

Sotto shock l’autista del camion

È rimasto ferito anche l’autista del mezzo pesante, un 41enne croato, ma in maniera giudicata non grave. Rimasto ferito a un braccio, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Ed è stato proprio l’uomo, ancora sotto shock, a fornire i dettagli dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

L’utilitaria avrebbe infatti sbandato, probabilmente a causa di un malore del conducente, Alessandro Giovenzana.

L’autista a quel punto avrebbe tentato invano di evitare lo scontro, rivelatosi poi violentissimo, al punto che i due coniugi sono morti sul colpo.

A lungo bloccata la Lecco-Bergamo a Monte Marenzo (Lecco) in corrispondenza dell’intersezione con via Roma. Imponente la mobilitazione di uomini e mezzi per l’emergenza: sono intervenuti due elicotteri, tre ambulanze, un’auto medica, carabinieri e vigili del fuoco.

Quello di Monte Marenzo è il secondo incidente, nell’arco di due giorni, che coinvolge un’intera famiglia, dopo quello avvenuto lungo l’autostrada A1 nella galleria tra Firenzuola e Badia, nel Comune di Barberino del Mugello (Firenze), che ha coinvolto la famiglia Visconti di Gravellona Toce e che è costato la vita a quattro persone.