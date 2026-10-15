Marito e moglie trovati morti a Mirandola vicino Modena, decapitati i cadaveri degli anziani: le indagini

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Due anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Sarebbero stati entrambi decapitati. Sul posto in serata sono arrivati carabinieri, polizia e operatori del 118. In corso le indagini per individuare le cause e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

La morte dei due anziani

Secondo i primi dettagli si tratterebbe di un duplice omicidio. I due anziani sarebbero stati decapitati ma non è ancora chiaro da chi e perché.

La scoperta è stata fatto a seguito di una segnalazione, ma non si hanno informazioni su chi abbia dato l’allarme, segnalando la presenza dei due corpi all’interno della casa.

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I cadaveri sono stati rinvenuti da carabinieri, polizia e dagli operatori del 118 giunti sul posto.

Sentito il figlio della coppia

Le vittime sarebbero due coniugi italiani, lui sugli ottanta anni e lei sui settanta. L’abitazione in cui sono stati trovati i loro corpi si troverebbe in via Imperiale a Mirandola.

I poliziotti avrebbero sentito il figlio della coppia ma la sua posizione resta da chiarire.

Al momento non sono emerse informazioni che consentano di stabilire un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.

Le indagini sul duplice omicidio

L’ipotesi è che le due vittime siano state decapitate o colpite al capo, ma al momento le indagini sono in corso anche se si parla dell’ipotesi di un duplice omicidio maturato in un “contesto familiare”.

Nell’abitazione è arrivato il dirigente della squadra mobile Mario Paternoster insieme con il pm di turno Nicolini.

La coppia di anziani trovata decapitata abitava in una casa colonica nelle campagne di Mirandola, in via Imperiale.

La Squadra mobile di Modena, che procede per il delitto, a quanto si apprende sta setacciando, con diversi agenti, i dintorni del casale in cerca di indizi.

La segnalazione del ritrovamento dei corpi ha sconvolto tutta la comunità di Mirandola.

Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine, la piccola via dove affaccia l’abitazione delle vittime è stata subito transennata per impedire l’accesso a persone non autorizzate.

L’unico elemento noto, dalle prime indiscrezioni sul posto, è che i corpi degli anziani coniugi avevano ferite molto profonde al capo.

Il vicino di casa sul figlio che “parlava da solo”

Un vicino della coppia di anziani ha raccontato alcuni dettagli sull’accaduto e sul figlio della coppia.

“Io ero appena tornato a casa dal lavoro alle 20.30 e ho visto i vigili del fuoco, polizia e ambulanze davanti alla via di casa”, ha detto a Resto del Carlino.

“Poi mi ha chiamato mio fratello – ha continuato – e mia ha detto che avevano ammazzato, decapitandoli, una coppia di anziani. È stato choccante“.

Il vicino ha detto di non conoscere gli anziani coniugi uccisi perché con la compagna si è trasferito da meno di due mesi nella zona.

“Vedevo loro o il figlio quando portava fuori il cane – ha raccontato – era sempre sulla ciclabile. Com’era il figlio? Apparentemente sembrava una persona tranquilla, anche se alcuni vicini dicevano che lo vedevano fuori in strada parlare da solo o urlare. Dicono avesse dei problemi”.