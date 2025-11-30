Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze, tracce di sangue e ferite da taglio: ipotesi doppio omicidio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’ipotesi più probabile è quella di un duplice omicidio, seppur sia ancora un mistero il decesso di una coppia di Firenze, avvenuto in un’abitazione di via Orsini. Marito e moglie, rispettivamente di 74 e 68 anni, sono stati trovati morti in casa, con numerose ferite di arma da taglio. In corso le indagini delle forze dell’ordine allertate dal figlio delle vittime.

Moglie e marito trovati morti in casa

Drammatica scoperta in una palazzina dei primi del ‘900 di via Orsini, nel quartiere Gavinana di Firenze.

Poco distante da piazza Ferrucci, si tratta di una zona residenziale tra le più note del capoluogo toscano.

Un uomo e una donna, entrambi residenti in un appartamento dello stabile abitato anche da altre famiglie, sono stati trovati senza vita.

Si tratta di una coppia, marito e moglie. Lui aveva 74 anni, lei 68 anni, entrambi erano cittadini italiani.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre ma, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi sanitari, non è stato possibile salvare nessuno dei due.

L’ipotesi di un duplice omicidio

L’appartamento è stato posto sotto sequestro e sono partite le indagini degli investigatori dei Carabinieri coadiuvati dalla sezione scientifica.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso, sia per l’uomo che per la donna, è stato causato da ripetute ferite da arma da taglio. Nell’abitazione sono state rinvenute numerose tracce di sangue.

In un primo momento si è pensato a un omicidio suicidio, come quello avvenuto pochi giorni prima a Città della Pieve, in Toscana.

L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è tuttavia quella di un duplice omicidio. Il delitto sarebbe stato commesso da una terza persona, ma non si esclude alcuna pista.

Le indagini sul giallo di Firenze

Nel tentativo di ricostruire le dinamiche esatte del delitto e rintracciare il colpevole, o i colpevoli, i carabinieri hanno iniziato a contattare possibili persone informate sui fatti.

In corso colloqui con gli altri residenti della palazzina di via Orsini e con gli abitanti della zona, che potrebbero aver visto qualcosa.

La coppia ha un figlio di 35 anni, che non vive assieme ai genitori ma, da quanto emerso, avrebbe lanciato l’allarme attorno alle ore 14:30 di domenica.

Sono stati contattati anche amici, familiari e conoscenti delle due vittime.