Marito e moglie trovati morti in casa a Uggiate con Ronago, ipotesi omicidio-suicidio: trovato un biglietto

I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in una casa di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di coniugi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto pare, l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio. L’uomo aveva 78 anni e la moglie 77. A trovare i corpi senza vita è stato il figlio di lui. L’uomo avrebbe lasciato un biglietto di scuse.

Coppia trovata morta, ipotesi omicidio-suicidio

La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre a Uggiate con Ronago, un piccolo centro di circa seimila abitanti al confine tra la provincia di Como e la Svizzera.

I carabinieri che sono intervenuti nell’abitazione di via Borgonovo seguono la pista dell’omicidio-suicidio, ma le altre ipotesi non sono ancora state escluse. I corpi trovati in casa appartengono a R.B. di 78 anni e alla moglie G.B. di 77 anni.

I cadaveri sono stati trovati in una casa di Uggiate con Ronago

Allarme lanciato dal figlio dell’uomo

Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo era rimasto vedovo e viveva nella casa con la sua seconda moglie.

A trovare i cadaveri e lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio di lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como, che hanno effettuato i primi rilievi.

Come detto, la pista principale è quella dell’omicidio-suicidio. Tuttavia, in attesa di altri accertamenti – a cominciare dal sopralluogo del medico legale e dall’eventuale autopsia – non è possibile escludere con certezza altre ipotesi. Non si esclude, per esempio, che l’uomo possa essersi tolto la vita dopo aver trovato la moglie morta per cause naturali. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’uomo avrebbe lasciato un biglietto di scuse. La coppia aveva sempre vissuto a Uggiate con Ronago ed entrambi erano molto conosciuti in paese.

A dicembre altre due vicende simili a Firenze e Corleone

Se confermato, l’omicidio-suicidio di Uggiate con Ronago andrebbe ad allungare l’elenco di fatti simili accaduti nelle ultime settimane in Italia.

A inizio dicembre un uomo di 74 anni avrebbe ucciso la moglie di 68 a Firenze prima di togliersi la vita. Sempre a inizio dicembre, a Corleone, una donna di 78 anni ha ucciso la figlia di 47 anni, che aveva problemi di disabilità.

Come detto, le indagini su quanto accaduto in provincia di Como sono ancora in corso.