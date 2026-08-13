Marito e moglie trovati morti nel Vicentino, sono deceduti da almeno una decina di giorni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Marito e moglie sono stati trovati morti a Fara Vicentino, in Veneto. Dallo stato dei corpi, il decesso dovrebbe essere avvenuto da almeno una decina di giorni. L’allarme è stato dato dalla sorella della donna che non aveva più notizie di lei da oltre una settimana. Sul caso sono in corso indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Marito e moglie morti in casa

Una coppia di coniugi è stata trovata morta in casa in provincia di Vicenza. È giallo nel piccolo Comune di Fara Vicentino, dove nel pomeriggio, dopo una telefonata arrivata al 118 e l’ausilio dei vigili del fuoco per aprire la porta, sono stati trovati i corpi dei due privi di vita.

I medici hanno constatato il decesso di un uomo di 71 anni e una donna di 66, marito e moglie, trovati nella loro abitazione in via Stadio. Dallo stato di decomposizione, i due sono morti da almeno dieci giorni.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il pubblico ministero di turno. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

L’allarme scattato grazie alla sorella della donna

A dare l’allarme ai carabinieri, è stata la sorella della donna che non aveva più notizie di lei da oltre una settimana.

I cadaveri erano in avanzato stato di decomposizione e questo ha reso complicati gli accertamenti per capire se vi fossero segni di violenza o altri elementi.

Per chiarire le cause e anche eventuali traumi, è stato deciso di effettuare l’autopsia su entrambi i corpi.

Le indagini sulla morte di marito e moglie

Marito e moglie vivevano in un’abitazione isolata in via Stadio nel piccolo comune del Vicentino.

I corpi privi di vita sono stati scoperti intorno alle 16:00 del 13 agosto. Come riporta l’Eco vicentino, le vittime sono una coppia che viveva in modo molto ritirato con la figlia che ha poco più di 40 anni. La famiglia aveva rapporti quasi inesistenti sia con i parenti che con i vicini.

Il marito avrebbe lavorato come bidello fino alla pensione. Parecchi anni fa avrebbe avuto un grave incidente stradale che gli aveva lasciato conseguenze neurologiche. La moglie era casalinga.

Ogni pista al momento è aperta, anche quella del gesto estremo. Dai primi riscontri sarebbe anche escluso il coinvolgimento di terze persone.