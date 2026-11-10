Marito medico regala una casa alla moglie infermiera, ma scopre i tradimenti: il giudice gliela restituisce

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Mantova, un marito medico 53enne ha riottenuto la casa che aveva donato durante il matrimonio a sua moglie 52enne, professione infermiera. La decisione è arrivata dopo che l’uomo, avendo scoperto di essere stato tradito, ha fatto richiesta per riavere legalmente l’abitazione, oltre ad aver preso la decisione di divorziare.

Marito regala una casa alla moglie, poi scopre i tradimenti: il giudice decide di revocare la donazione

La vicenda ha avuto inizio a dicembre 2018, quando si è svolta una cena di Natale tra medici e infermieri di una casa di cura. Allora, la moglie di un camice bianco ha accusato l’infermiera 52enne di essere l’amante del marito. Il medico dell’infermiera, a quella cena, non era però presente.

Il caso è tornato a galla tre anni dopo, nel gennaio 2022, quando il medico 53enne ha scoperto che la moglie aveva relazioni extraconiugali. L’uomo ha così chiesto la restituzione di una casa dal valore di 250mila euro che aveva donato legalmente alla moglie nel 2021. Nel 2025, davanti al giudice l’infermiera ha confermato di aver avuto almeno tre storie ‘clandestine’, tutte in ambito lavorativo.

Una delle liaison è stata anche confermata dal primo amante, ossia il medico della cena di Natale del 2018. Il 7 ottobre 2026 il tribunale di Verona ha condannato la donna a pagare 15mila euro di spese processuali e ha deciso di revocare la donazione della casa, ipotesi prevista dal codice civile per grave ingiuria al donante.

I pettegolezzi e il fatto che i tradimenti siano venuti a galla hanno costretto sia l’infermiera sia il medico a cambiare posto di lavoro. Inoltre hanno danneggiato il decoro e la dignità del marito tradito.

La spiegazione dell’avvocata Daniela Missaglia: "Un caso unico"

Sulla questione è intervenuta anche l’avvocata Daniela Missaglia, parlando ai microfoni di Mattino5: "Questa vicenda rappresenta quasi un unicum. Non stiamo parlando di una causa di separazione e divorzio. Stiamo parlando di una causa autonoma in cui il signore interessato ha chiesto al giudice di revocare la donazione che aveva fatto alla moglie non sapendo che nel frattempo la stessa lo tradiva".

"Qui la sentenza non punisce il tradimento – ha sottolineato Missaglia – Non si tratta di una revoca della donazione perché è stato stabilito l’addebito. Quindi non basta un tradimento per ottenere la revoca della donazione".

"Si parla di un comportamento che ha pregiudicato la dignità e ha umiliato il donante, cioè nel momento in cui la moglie riceveva la donazione poneva in essere una serie di comportamenti gravemente ingiuriosi che hanno configurato quella ingratitudine che consente di ottenere la revoca della donazione", ha concluso la legale.