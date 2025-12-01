Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

47enne denunciato a Catania per maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi: l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dopo la richiesta di aiuto della moglie. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante i servizi serali di pattugliamento del territorio da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’intervento della Polizia dopo la richiesta di aiuto

L’episodio si è verificato quando una donna, in evidente stato di agitazione, ha contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. La vittima ha riferito agli operatori di essere stata costretta a chiudersi nel proprio appartamento dopo una lite con il marito. L’uomo, una volta rientrato a casa e accortosi di non poter entrare, avrebbe minacciato di sfondare la porta con un bastone di legno.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti intervenuti hanno raccolto la testimonianza della donna residente a Catania, che ha descritto una situazione di maltrattamenti ormai frequenti. Secondo il suo racconto, il marito l’avrebbe spesso minacciata e schiaffeggiata senza apparente motivo. La donna ha inoltre riferito che l’uomo farebbe uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, circostanza che lo renderebbe particolarmente violento.

Il motivo della lite e la decisione di denunciare

La lite che ha portato all’intervento della Polizia sarebbe scoppiata dopo che la donna aveva chiesto al marito la restituzione di 500 euro precedentemente prestati. Di fronte alla richiesta, l’uomo sarebbe andato in escandescenza, urlando, minacciando la moglie e rivolgendole frasi offensive e denigratorie. Dopo quest’ultimo episodio, la donna ha deciso di sporgere denuncia.

Il ritrovamento dell’arma e la denuncia

Durante l’intervento, i poliziotti hanno rinvenuto nell’abitazione un pugnale con una lama di circa 18 centimetri, che l’uomo ha dichiarato di aver acquistato in un mercatino delle pulci. L’arma è stata sequestrata e il 47enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e detenzione abusiva di armi, poiché avrebbe dovuto comunicare il possesso del pugnale all’Autorità di pubblica sicurezza.

