Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia, lei si rifugia in un negozio: intervento lampo della polizia
Un 31enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Perugia per minacce gravi e percosse ai danni della moglie in un locale.
È scattata a Perugia una denuncia per minacce gravi e percosse. Un 31enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato sorpreso a minacciare e aggredire la moglie all’interno di un esercizio commerciale, spinto da motivi di gelosia.
La segnalazione e l’intervento degli agenti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una lite in corso presso un esercizio commerciale di Perugia. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trovando l’uomo all’esterno del locale in evidente stato di agitazione. Il soggetto, marito della donna che aveva richiesto l’intervento, stava urlando frasi offensive e minacciose rivolte alla moglie, rimasta all’interno insieme ad alcuni familiari.
La ricostruzione dei fatti
Secondo quanto riferito dalla vittima agli operatori, il marito, mosso dalla gelosia, avrebbe dapprima insultato la donna per poi passare alle vie di fatto, colpendola con schiaffi al volto e minacciandola di morte. La situazione di tensione ha spaventato la donna, che ha approfittato di un momento di distrazione dell’uomo per lasciare il locale e chiedere aiuto alle forze dell’ordine.
L’intervento della Polizia e la denuncia
Gli agenti, una volta riportata la calma, hanno accompagnato il 31enne presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce gravi e percosse. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della tempestività dell’intervento, che ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per la vittima.
