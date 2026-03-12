Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata a Perugia una denuncia per minacce gravi e percosse. Un 31enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato sorpreso a minacciare e aggredire la moglie all’interno di un esercizio commerciale, spinto da motivi di gelosia.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una lite in corso presso un esercizio commerciale di Perugia. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trovando l’uomo all’esterno del locale in evidente stato di agitazione. Il soggetto, marito della donna che aveva richiesto l’intervento, stava urlando frasi offensive e minacciose rivolte alla moglie, rimasta all’interno insieme ad alcuni familiari.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dalla vittima agli operatori, il marito, mosso dalla gelosia, avrebbe dapprima insultato la donna per poi passare alle vie di fatto, colpendola con schiaffi al volto e minacciandola di morte. La situazione di tensione ha spaventato la donna, che ha approfittato di un momento di distrazione dell’uomo per lasciare il locale e chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti, una volta riportata la calma, hanno accompagnato il 31enne presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce gravi e percosse. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della tempestività dell’intervento, che ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per la vittima.

