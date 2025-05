Marito sputa addosso alla moglie e la picchia, con un pugno le rompe il braccio: inferno familiare a Benevento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 41 anni di Airola è stato sottoposto a un’ordinanza di divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna. L’ordinanza è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Benevento su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. L’uomo dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna e dai luoghi da essa frequentati, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per il controllo.

Indagini e accuse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento hanno delineato un quadro indiziario grave. L’uomo avrebbe maltrattato la donna con comportamenti violenti, intimidatori e persecutori sin dalla primavera del 2023, anche alla presenza dei figli minori.

Dettagli delle violenze

La denuncia della vittima e le testimonianze raccolte hanno rivelato che l’uomo ha aggredito fisicamente la donna con sputi, schiaffi, calci, pugni e tentativi di strangolamento. Queste accuse sono state supportate da video, immagini, chat e documentazione medica. In un episodio specifico, l’uomo ha causato una frattura scomposta dell’ulna alla donna, necessitando un intervento chirurgico presso l’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento. In un’altra occasione, l’ha aggredita mentre era nella doccia, provocandole ematomi.

Controllo e persecuzione

L’uomo ha anche impedito alla compagna di frequentare amici e familiari, controllando il suo telefono e monitorando i suoi spostamenti. Questo comportamento vessatorio è continuato anche dopo la fine della convivenza, con minacce, appostamenti e incursioni presso il luogo di lavoro della donna e l’abitazione della madre. Il provvedimento eseguito è in fase di indagini preliminari e l’uomo è considerato innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA