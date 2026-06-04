Marjane Satrapi "morta di dolore" a 56 anni per la scomparsa del marito Mattias Ripa: la nota della famiglia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marjane Satrapi, artista franco-iraniana che ha conosciuto una vasta popolarità grazie al fumetto Persepolis, da cui poi è stato tratto un film, è morta all’età di 56 anni. I suoi familiari hanno reso noto tramite un comunicato che è “morta di dolore” a circa un anno di distanza dalla scomparsa del marito Mattias Ripa.

Morta Marjane Satrapi: l’annuncio

Marjane Satrapi è morta all’età di 56 anni. In un comunicato dei suoi familiari trasmesso all’agenzia AFP si legge che l’artista “è morta di dolore a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”.

Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile dello scorso anno. Marjane Satrapi aveva commentato sui social: “Ho perso l’amore della mia vita”.

ANSA

La morte di Marjane Satrapi e la rivelazione dell’amica

Stando a quanto riferito da Le Point, Marjane Satrapi era ricoverata da circa 2 mesi in una clinica di Monaco di Baviera.

Ai microfoni di FranceInfo, Azadeh Kian, una “cara amica” di Marjane Satrapi, ha raccontato che l’artista “era molto malata” e “non era più la stessa” dalla morte di Mattias Ripa.

“Si è lasciata morire dopo la morte del marito che adorava. Mi diceva ‘Smetto di lottare, voglio andarmene'”, ha rivelato commossa Azadeh Kian.

Chi era Marjane Satrapi

Marjane Satrapi, nata a Racht in Iran il 22 novembre 1969, era una disegnatrice e illustratrice.

La sua grande notorietà è legata all’adattamento di “Persepolis” come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, che raccontava in maniera dettagliata l’infanzia dell’autrice in Iran durante la rivoluzione islamica e il suo successivo esilio in Europa. Il film ha ottenuto il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007.

Satrapi è arrivata in Francia nel 1994 ed è stata naturalizzata francese nel 2006. All’inizio del 2025 l’artista ha rifiutato la Legion d’Onore per denunciare “l’atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell’Iran”.

In un video pubblicato su Instagram, Marjane Satrapi aveva definito la sua decisione di rifiutare la Legion d’Onore “un segno di solidarietà con gli iraniani, soprattutto con le donne e con i giovani iraniani, ma anche con i compatrioti francesi tenuti in ostaggio in Iran”.