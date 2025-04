Marjorie Taylor Greene esulta per la morte di Papa Francesco, la deputata fedelissima di Trump nella bufera

Nel giorno della morte di Papa Francesco, mentre il mondo si raccoglie nel cordoglio, un messaggio su X della deputata americana Marjorie Taylor Greene, nota sostenitrice di Donald Trump, ha suscitato un’ondata di sdegno: ha celebrato la scomparsa del Pontefice definendola un segno della “sconfitta del male per mano di Dio”. È bufera negli Stati Uniti e sui social, anche tra i conservatori.

Fedelissima di Trump nella bufera dopo il post su Papa Francesco

Il decesso di Papa Francesco ha scosso profondamente credenti e non solo. Ma non tutte le reazioni sono state improntate al rispetto.

A poche ore dall’annuncio ufficiale della morte del Pontefice, come riporta Ansa, la deputata statunitense Marjorie Taylor Greene, uno dei volti più radicali del Partito Repubblicano, ha pubblicato un post su X (ex Twitter) che ha fatto il giro del mondo per la sua durezza.

Fonte foto: ANSA

Marjorie Taylor Greene con Donald Trump

Greene ha scritto: “Oggi ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale. Il male viene sconfitto per mano di Dio.”

Senza nominare esplicitamente Papa Francesco, la coincidenza con la notizia della sua scomparsa ha reso chiaro a tutti il bersaglio del messaggio. Immediate le reazioni indignate da parte di migliaia di utenti, molti dei quali credenti cristiani o conservatori delusi da tanta spietatezza.

Una pioggia di critiche: “Una vergogna per l’America”

Il post ha scatenato una vera e propria bufera social. “Sei una disgrazia per l’America”, ha scritto un utente. “Come puoi definirti cristiana e festeggiare la morte di un uomo?”, ha commentato un altro.

Molti hanno ricordato alla deputata come la fede cristiana si fondi sul perdono e sulla compassione, non sull’esultanza per la morte di un altro essere umano. Il gesto di Greene è stato percepito da molti come un attacco diretto ai valori del cristianesimo stesso.

Da QAnon al Congresso: chi è Marjorie Taylor Greene

Greene non è nuova a uscite sopra le righe. Nota per il suo sostegno al complottismo di QAnon, ha più volte espresso posizioni estreme contro l’immigrazione, il controllo delle armi e i diritti LGBTQ+.

Durante la pandemia è stata sospesa da Twitter per aver diffuso disinformazione sui vaccini.

Nel 2022 definì la Chiesa cattolica “controllata da Satana”, suscitando scandalo anche tra i colleghi repubblicani.

Le sue uscite radicali sono spesso accompagnate da richiami religiosi e visioni apocalittiche, che la collocano nell’ala più estrema dell’elettorato di Donald Trump.