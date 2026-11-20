Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Jeffrey Epstein non si è suicidato in carcere, ma è stato assassinato e il governo americano starebbe nascondendo la verità. Ne è convinto il fratello Mark Epstein, che in un’intervista a La Repubblica chiede al Congresso degli Stati Uniti di aprire un’inchiesta sulla morte del finanziere, avvenuta nel 2019. E a sostegno delle sue accuse cita una nuova analisi medico-legale che contesta la ricostruzione ufficiale del suicidio.

Mark Epstein accusa: “Mio fratello Jeffrey è stato ucciso”

“Ora è chiaro che Jeffrey è stato ucciso. Siccome il governo vuole nascondere la verità, tocca al Congresso indagare per appurarla e rivelarla”. Così Mark Epstein torna a contestare le conclusioni delle autorità statunitensi sulla morte del fratello, trovato senza vita il 10 agosto 2019 nel Metropolitan Correctional Center di New York.

Jeffrey Epstein era detenuto in attesa di processo per accuse federali di traffico sessuale di minorenni. La sua morte venne classificata come suicidio per impiccagione, una conclusione confermata negli anni successivi dalle indagini federali. Mark sostiene invece che le autorità abbiano deliberatamente escluso la possibilità di un omicidio.

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“Se Jeffrey non si è suicidato, è stato ucciso. Perciò bisogna aprire subito l’indagine per omicidio che le autorità avevano escluso, perché non volevano la verità. Non può condurla il Dipartimento alla Giustizia, che finora ha insabbiato tutto“. Il fratello del finanziere ritiene dunque che un’eventuale nuova indagine debba essere affidata al Congresso americano.

La nuova perizia sulla morte di Jeffrey Epstein

A riaprire il dibattito sul caso più discusso d’America è stato Michael Freeman, esperto di medicina legale ed epidemiologia, che ha esaminato per mesi fotografie, documentazione autoptica e altri materiali relativi alla morte di Epstein. Il medico ha poi presentato le proprie conclusioni a Londra il 16 novembre 2026, sostenendo che le lesioni documentate sarebbero maggiormente compatibili con uno strangolamento provocato da un’altra persona.

Freeman ha analizzato il materiale ricevuto da Mark Epstein, dichiarando di aver lavorato in maniera indipendente e senza ricevere compensi dal fratello del finanziere. Tra gli elementi che considera sospetti emergono:

un’ emorragia profonda nella zona della spalla sinistra, che secondo il medico potrebbe indicare un’aggressione;

profonda nella zona della spalla sinistra, che secondo il medico potrebbe indicare un’aggressione; alcune lesioni al volto, interpretate come possibili conseguenze di colpi ricevuti prima di morire;

al volto, interpretate come possibili conseguenze di colpi ricevuti prima di morire; segni sopra il solco lasciato dal legaccio sul collo , che Freeman ritiene compatibili con un tentativo da parte della vittima di liberarsi durante uno strangolamento;

, che Freeman ritiene compatibili con un tentativo da parte della vittima di liberarsi durante uno strangolamento; la posizione del corpo e la distribuzione delle lesioni, giudicate difficilmente conciliabili con la ricostruzione ufficiale del suicidio.

Secondo Freeman, Epstein sarebbe stato strangolato, probabilmente alle spalle, e successivamente sospeso con lo stesso legaccio per simulare un’impiccagione. Bisogna in ogni caso sottolineare che il medico non ha mai esaminato direttamente il cadavere e la sua ricerca non è stata sottoposta a revisione scientifica indipendente attraverso una pubblicazione peer-reviewed.

Intervistato anche dall’emittente britannica Bbc e dalla statunitense Cbs News, Freeman ha precisato di non sapere chi avrebbe eventualmente commesso l’omicidio. La sua analisi riguarda esclusivamente le lesioni e la possibile dinamica della morte.

Mark Epstein contro Barbara Sampson

Nell’intervista, Mark Epstein rivolge accuse anche a Barbara Sampson, responsabile dell’ufficio del medico legale di New York quando venne stabilita la causa della morte di Jeffrey. Secondo il fratello del finanziere, la versione del suicidio sarebbe stata raggiunta troppo rapidamente, senza approfondire adeguatamente alcune lesioni.

“Sampson ha dichiarato che il segno sul collo di mio fratello era compatibile con l’impiccagione, perché non c’erano altre ferite. Non era vero, come hanno dimostrato le immagini mostrate da Freeman”, sostiene. E cita in particolare un livido nella parte posteriore del collo e un sanguinamento interno che, a suo giudizio, sarebbero stati trascurati.

Barbara Sampson, da parte sua, ha ribadito di sostenere la conclusione del suicidio per impiccagione, mentre il medico che eseguì materialmente l’autopsia riferì agli investigatori federali che le lesioni erano più indicative di un’impiccagione volontaria che di uno strangolamento omicida. Secondo questa valutazione, mancavano anche le tipiche ferite difensive che ci si potrebbe aspettare in caso di aggressione.

I dubbi sulle telecamere del carcere

Mark Epstein mette in discussione anche le dichiarazioni di William Barr, procuratore generale degli Stati Uniti durante la prima amministrazione Trump. Il funzionario aveva riferito di aver esaminato le registrazioni delle telecamere e di non aver individuato persone entrate o uscite dall’area della cella nelle ore precedenti la morte.

Il fratello del finanziere contesta il valore di quelle immagini. “Jeffrey poteva essere stato ucciso da qualcuno che si trovava già all’interno della prigione”, osserva ricordando la presenza di altri detenuti e del personale penitenziario. E sostiene inoltre che le telecamere non riprendessero direttamente la porta dell’area interessata e che alcuni movimenti lungo le scale non potevano finire nell’inquadratura.

Le registrazioni sono state oggetto di controversie anche dopo la loro pubblicazione. Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, ha sostenuto nel luglio 2025 che l’esame dei filmati non aveva rilevato ingressi nelle sezioni detentive interessate durante la notte della morte di Jeffrey Epstein.

Non è finita qui. Mark ne ha anche per Kash Patel, direttore dell’Fbi, accusandolo di difendere la versione del suicidio senza aver esaminato personalmente il corpo di Epstein. “Bisogna chiedere a Barr, Patel e Sampson chi stanno coprendo”, afferma nell’intervista.

Mark Epstein chiama in causa Trump

Mark Epstein non esclude infine che un’eventuale indagine parlamentare possa interessare anche Donald Trump. Alla domanda se l’ordine di uccidere Jeffrey possa essere arrivato dall’attuale presidente, risponde: “Potrebbe essere”. E aggiunge che il tycoon dovrebbe essere considerato “person of interest”, espressione utilizzata nel linguaggio investigativo americano per indicare una persona potenzialmente rilevante per un’inchiesta, senza che ciò implichi necessariamente un’accusa o lo status di indagato.

Il fratello del finanziere si rivolge soprattutto ai Democratici, che dopo le elezioni di metà mandato del novembre 2026 avranno la maggioranza al Congresso a partire da gennaio. Secondo Mark, i parlamentari potrebbero raccogliere testimonianze e documenti e successivamente trasmettere eventuali elementi di rilevanza penale alle autorità competenti.

“Non so chi altro potrebbe farlo. La polizia di New York non può perché il carcere era federale e il governo sta mentendo“, dichiara. Auspicando anche la collaborazione dei Repubblicani disposti a sostenere ulteriori verifiche, indipendentemente dalle posizioni della Casa Bianca.

Cosa hanno stabilito le indagini ufficiali

Le nuove accuse devono confrontarsi con quanto emerso dalle precedenti indagini federali. Nel giugno 2023, l’Ispettorato generale del Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un rapporto sulle condizioni di detenzione di Epstein, individuando gravi negligenze nella gestione del carcere. Gli accertamenti hanno documentato che:

gli agenti penitenziari non avevano effettuato regolarmente i controlli previsti;

alcuni registri di sorveglianza erano stati falsificati;

Epstein era rimasto senza un compagno di cella nonostante le indicazioni ricevute;

il sistema di videosorveglianza presentava problemi tecnici;

nella cella erano presenti lenzuola e altri materiali in quantità superiore a quella consentita.

Il rapporto ha in sostanza individuato responsabilità e carenze organizzative che avevano lasciato Epstein senza un’adeguata sorveglianza. Gli investigatori non avevano però trovato prove di un omicidio, confermando le conclusioni dell’Fbi e dell’ufficio del medico legale di New York.

Nel luglio 2025, anche un memorandum del Dipartimento di Giustizia e dell’Fbi ha ribadito che Jeffrey Epstein si era tolto la vita. La nuova perizia di Michael Freeman contesta proprio l’interpretazione medico-legale alla base di quelle conclusioni.