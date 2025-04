Mark Samson avrebbe mentito anche sugli esami, la possibile lite con Ilaria Sula per l'università

Da cinque anni Mark Samson risulterebbe iscritto alla facoltà di Architettura de La Sapienza, ma qualcosa negli esami dell’università non tornerebbe. È un nuovo elemento sul quale gli investigatori stanno cercando di fare luce e che potrebbe avere un ruolo nel femminicidio di Ilaria Sula. Secondo quanto appreso il 23enne avrebbe mentito sui suoi progressi accademici, bugie sulle quali l’ex fidanzata potrebbe essere stata al corrente.

Cosa non torna negli esami dell’università

Al contrario di quanto erroneamente riportato dagli organi di informazione nelle prime notizie sul femminicidio di Ilaria Sula, Mark Samson non risulterebbe laureato né prossimo al termine degli studi. Lo riporta il Corriere della Sera citando quanto emerge sui nuovi sviluppi delle indagini.

Per questo motivo la Squadra Mobile avrebbe acquisito tutta la documentazione accademica del 23enne, dalle iscrizioni ai corsi alla frequentazione degli stessi, compresi gli esami sostenuti.

Fonte foto: ANSA La polizia scientifica di fronte all’abitazione di Mark Samson, dove è stata uccisa Ilaria Sula. Il reo confesso potrebbe aver mentito anche sugli esami dell’università, bugie di cui la vittima sarebbe stata al corrente

Dei problemi sull’università, del resto, aveva parlato lo stesso Mark Samson in sede di confessione. Il 23enne aveva raccontato di aver sempre sofferto di una certa ansia da prestazione sin dai tempi delle elementari.

Un problema che l’indagato avrebbe sempre vissuto nel relazionarsi con i suoi genitori e che si sarebbe esteso nei rapporti sociali. Tra questi, anche quello con l’ex fidanzata.

Ilaria Sula lo incalzava sugli studi?

Durante l’interrogatorio di garanzia Mark Samson ha detto: “Ilaria mi chiedeva degli esami e questo per me era un problema, un trauma. Fin dalle elementari ho l’ansia da prestazione con i miei genitori”.

Durante la loro relazione Ilaria Sula le avrebbe chiesto spiegazioni sulla sua carriera universitaria, nello specifico sui voti degli esami: se lui non glieli avesse mostrati lei lo avrebbe lasciato. Per questo la loro storia si era interrotta nel gennaio 2025, anche se i due continuavano a vedersi. Gli inquirenti, quindi, cercano nei conflitti relativi agli studi un possibile aggancio con il movente che ha spinto il 23enne ad uccidere l’ex fidanzata.

L’ipotesi del complice di Mark Samson

Mercoledì 9 aprile gli uomini della Squadra Mobile di Roma sono tornati nell’abitazione dei Samson e hanno sequestrato una serie di oggetti, tra cui indumenti e un paio di scarpe. Gli inquirenti non escludono, infatti, la possibilità che un complice abbia aiutato il 23enne dopo il femminicidio di Ilaria Sula.

Mark Samson non sarebbe stato in grado, da solo, di trasportare il cadavere della vittima dall’appartamento all’auto e dall’auto al punto in cui la valigia è stata scaricata in un dirupo sul monte Guadagnolo. Gli elementi sequestrati dall’abitazione di via Homs, ora, verranno analizzati per isolare eventuali tracce di Dna estranee alla vittima e ai due indagati, il reo confesso e sua madre Nors Manlapaz. La donna lo avrebbe aiutato solamente a ripulire la stanza dal sangue.