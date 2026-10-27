Mark Samson condannato all'ergastolo per il femminicidio di Ilaria Sula, papà in lacrime: "Lui respira ancora"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Mark Antony Samson per il femminicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula. Il giovane, nel marzo 2025, uccise a coltellate Ilaria Sula e ne gettò il corpo, chiuso in un sacco, da un dirupo. L’imputato, che ha confessato il delitto, era accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. “Questa è solo una cosa piccola per nostra figlia. L’ergastolo ce l’abbiamo noi, io, mia moglie e mio figlio. Non lui. Lui ancora respira ancora, mia figlia no”, ha detto in tv il padre della vittima.

Femminicidio di Ilaria Sula, l’ex fidanzato Mark Samson condannato all’ergastolo

Mark Samson, 24 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, 22 anni. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise nell’aula bunker di Rebibbia, dopo tre ore di camera di consiglio.

L’imputato era accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione sentimentale, oltre che di occultamento di cadavere. Samson, difeso dagli avvocati Paolo Foti e Alessandro Pillito, era assente al momento della lettura della sentenza.

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Le parole dei genitori di Ilaria Sula

“Nessuna sentenza ci restituirà nostra figlia”, hanno dichiarato Flamur e Gezime, padre e madre di Ilaria, subito dopo la lettura del verdetto. I genitori, assistiti dall’avvocato Giuseppe Sforza, hanno seguito tutte le udienze del processo, così come amici e parenti della 22enne.

“Questa è solo una cosa piccola per nostra figlia. L’ergastolo ce l’abbiamo noi, io, mia moglie e mio figlio. Non lui. Lui ancora respira ancora, mia figlia no”, hanno aggiunto i genitori ai microfoni della trasmissione La Vita in Diretta.

Nessuno era invece presente per l’imputato, Mark Antony Samson, i cui genitori sono rientrati nelle Filippine. La madre di Samson, Nors Manlapaz, aveva patteggiato due anni per concorso in occultamento di cadavere: la mattina del 26 marzo 2025 lo aveva aiutato a cancellare le tracce di sangue nella camera da letto della casa di via Homs, nel quartiere Africano.

La ricostruzione del femminicidio di Ilaria Sula

Il femminicidio di Ilaria Sula si è consumato la mattina del 26 marzo 2025 nell’appartamento della famiglia Samson del quartiere Africano a Roma, dove la ragazza aveva dormito.

Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Maria Perna, Mark Samson avrebbe pianificato tutto nei minimi dettagli. Con la scusa di offrirle la colazione, è entrato in camera portando un vassoio con un coltello nascosto tra le posate. L’ha aggredita alle spalle mentre lei guardava il cellulare, colpendola con tre fendenti e finendola a pugni.

Dopo il delitto, ha tentato di depistare le indagini: ha fatto ripulire la scena del crimine alla madre e ha nascosto il corpo in una valigia gettata in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. Samson ha persino abbracciato il padre della vittima fingendosi estraneo ai fatti, ma la sua messinscena è crollata il 4 aprile con il tragico ritrovamento del cadavere e il suo conseguente arresto.