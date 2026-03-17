Mark Samson e il femminicidio di Ilaria Sula, dal "non so cosa mi è preso" alla madre "da tutelare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nell’udienza del 17 marzo per cui è imputato Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, è stato ricostruito dal giovane il momento esatto in cui ha ucciso quella che, all’epoca, era la sua fidanzata. L’uomo ha spiegato in aula di “non aver sempre detto la verità” per tutelare sua madre, condannata per concorso in occultamento di cadavere. In quei terribili attimi in cui ha perso la vita la 22enne, studentessa fuori sede a La Sapienza di Roma, è emerso dalla deposizione di Mark Samson che avrebbe perso il controllo. “Non so cosa sia successo. È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi”, le parole dell’imputato.

Femminicidio Ilaria Sula, come è morta la giovane

Il processo di primo grado per far luce sul femminicidio di Ilaria Sula è iniziato il 12 novembre 2025, con giudizio immediato.

Mark Antony Samson deve rispondere dei reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima e l’occultamento di cadavere.

ANSA

A riportare le dichiarazioni in aula nell’udienza del 17 marzo è l’ANSA.

“Non mi ricordo quante volte l’ho colpita sul volto, sicuramente più di due”, ha dichiarato il reo confesso.

RomaToday riporta altri passaggi della lunga deposizione dell’udienza del 17 marzo per il processo per il femminicidio di Ilaria Sula.

“Aveva il mio telefono”, racconta, ma subito dopo ha cambiato versione: “Mi fa vedere lo schermo. Ho visto cose che non avevo mai visto”. Da lì, la perdita di controllo: “Le tolgo il telefono dalle mani e lei mi dice: ‘Adesso cosa vuoi fare?'”. “Non so cosa sia successo. È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi. Sentivo dentro solo emozioni negative”.

Mark Samson ha, inoltre spiegato che “lei non sapeva che avevo le password dei suoi profili, le avevo prese senza che se ne accorgesse”.

In aula ha raccontato di come monitorava le conversazioni della ragazza.

Leggeva i messaggi scambiati con altri uomini, sostenendo che “se devi capire se ami qualcuno, non ti metti su un sito di incontri”.

llaria Sula, cosa è successo il 2 aprile 2025

Come ricorda Rainews, all’alba del 2 aprile del 2025 venne ritrovato il cadavere di Ilaria Sula.

La studentessa dell’università La Sapienza di Roma scomparve nel nulla il 25 marzo precedente.

Residente a Terni e di origini albanesi, non era più rientrata nell’appartamento dove viveva da fuori sede, nel quartiere Furio Camillo, nella Capitale.

Il corpo senza vita della 22enne fu ritrovato all’interno di una valigia, in un dirupo di un’area verde dei Monti Prenestini, nei pressi del Comune di Poli, tra Tivoli e Roma, a sud-est della Capitale.

Fu lo stesso ex fidanzato di Ilaria Sula, Mark Samson, a confessare il femminicidio e a rivelare dove si trovasse il cadavere della ragazza.

Il corpo della 22enne sarebbe stato occultato 48 ore dopo il delitto.

Cosa era emerso dall’autopsia

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera nell’aprile 2025, dall’autopsia sarebbero emersi evidenti segni di percosse e dettagli che farebbero pensare ad un’aggressione a cui Ilaria Sula avrebbe tentato di opporsi, prima di essere uccisa a coltellate.

Nel dettaglio il medico legale che ha svolto gli esami autoptici avrebbe evidenziato la presenza di ematomi, graffi e unghie rotte sul cadavere della 22enne.

Il Messaggero rivelò che la studentessa sarebbe stata colpita con tre fendenti, inferti al collo.

Ilaria Sula sarebbe morta in pochi minuti a causa di uno shock emorragico causato dalle coltellate.

Il femminicidio della giovane sarebbe avvenuto nel seminterrato in via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove Mark Samson viveva con i suoi genitori.

La madre del reo confesso era presente in casa il giorno del delitto della studentessa.

La mamma di Mark Antony Samson, Nosr Manlapaz è stata condannata nel novembre 2025, ha patteggiato una pena di due anni per concorso nell’occultamento del cadavere e non è finita in carcere.

La donna ha confessato di aver pulito la stanza del figlio, dove era presente copioso sangue della vittima, e di aver buttato lo zainetto con i vestiti della fidanzata del figlio per evitare che fosse trovato.

La replica dei genitori

Sempre RomaToday riporta le parole dei genitori di Ilaria Sula in aula.

“Noi ci aspettiamo che sia fatta giustizia per nostra figlia, ci sono ancora dei dettagli che non si capiscono. L’orario, ad esempio, non convince, ogni volta cambia versione. Non credo stia coprendo qualcuno ma vogliamo chiarezza”, le loro parole.

La madre della vittima, durante l’udienza, avrebbe accusato un malore.