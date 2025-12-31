Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 30 grammi di cocaina sequestrati a Presicce-Acquarica. Un uomo di 40 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina nella propria abitazione. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri, come risultato di un’attività investigativa mirata.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Commissariato di Taurisano aveva avviato un’attività info-investigativa che ha permesso di individuare un sospetto giro di spaccio presso l’abitazione di un residente di Presicce-Acquarica. Gli agenti avevano raccolto elementi secondo cui il 40enne era solito cedere sostanze stupefacenti direttamente dalla propria casa.

L’appostamento e il blitz

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, i poliziotti hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione segnalata. Gli operatori hanno osservato un uomo che si è avvicinato all’ingresso e ha effettuato uno scambio sospetto con il padrone di casa, che lo attendeva nel giardino. Gli agenti sono intervenuti cogliendo in flagranza lo scambio e hanno immediatamente fermato e identificato l’acquirente, che aveva appena acquistato una dose di cocaina.

Perquisizione e sequestro

A seguito del fermo, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione del 40enne. All’interno sono stati rinvenuti 30 grammi circa di cocaina, già suddivisi in 64 dosi pronte per la vendita. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e oltre 1.400 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il 40enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

