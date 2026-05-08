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Eseguito un arresto a Marone, in provincia di Brescia. Un uomo di 37 anni, residente a Sulzano, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato. L’intervento è avvenuto all’imbrunire durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato un comportamento sospetto da parte del conducente di una BMW.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la pattuglia della stazione di Marone ha deciso di fermare l’auto dopo aver riconosciuto nell’uomo alla guida una persona già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno quindi proceduto a una perquisizione veicolare approfondita.

Durante il controllo, all’interno del cruscotto della BMW sono stati trovati due involucri contenenti complessivamente quattro panetti di hashish, per un peso totale di 200 grammi. I panetti erano contrassegnati dal marchio “FILTER 73/150”, un dettaglio che ha permesso di identificare la partita di droga e che potrebbe fornire ulteriori elementi investigativi sulle modalità di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.

Il sequestro del denaro e la perquisizione domiciliare

Oltre alla droga, nell’abitacolo dell’auto è stata rinvenuta la somma in contanti di 720 euro, ritenuta dagli inquirenti il provento dell’attività illecita di spaccio. Il ritrovamento ha spinto i militari ad approfondire le indagini, estendendo le operazioni all’abitazione dell’uomo, situata a breve distanza dal luogo del fermo.

La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire un vero e proprio “laboratorio” destinato al confezionamento delle dosi di droga. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati macchinari per il sottovuoto, involucri specifici per il confezionamento, due bilancini elettronici di precisione, strumentazione varia e appunti riconducibili alla rendicontazione dell’attività di spaccio. Inoltre, sono state trovate ulteriori piccole quantità di hashish e marijuana, a conferma della presenza di un’attività strutturata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia, il soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza a Sulzano.

IPA