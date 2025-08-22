Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Contestazione per trasporto irregolare e maltrattamento animale effettuato dalla Polizia Stradale sull’autostrada A/14. Una donna di circa sessant’anni, residente nel sud Italia, è stata fermata all’altezza di Marotta mentre viaggiava verso sud con un veicolo eccessivamente carico e un cane trasportato in condizioni non idonee.

Controllo durante i servizi estivi: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Sottosezione Autostradale di Fano ha intensificato i controlli in occasione dell’esodo estivo. Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno fermato un’autovettura condotta da una donna sessantenne, residente nel sud Italia, che stava percorrendo l’autostrada A/14 in direzione sud, nei pressi di Marotta.

Veicolo sovraccarico e manovre pericolose

Al momento del controllo, gli agenti hanno constatato che il veicolo era caricato oltre misura. Il carico eccessivo impediva alla conducente di effettuare regolari manovre e comprometteva la visuale, creando una situazione di potenziale pericolo sia per la donna che per gli altri utenti della strada. Tali condizioni hanno portato alla contestazione di una violazione del codice della strada.

Il cane trasportato senza sicurezza

All’interno dell’abitacolo, tra il disordine del carico, gli agenti hanno rinvenuto anche un cane di razza pitbull amstaff. L’animale non era custodito in una gabbia idonea e si trovava in mezzo ai bagagli, privo delle condizioni ambientali necessarie per affrontare un lungo viaggio senza sofferenze. Questa situazione ha fatto scattare una contestazione per maltrattamento animale, in quanto il benessere del cane risultava compromesso.

Affidamento temporaneo al servizio veterinario

Per tutelare la salute dell’animale, il pitbull amstaff è stato affidato temporaneamente al servizio veterinario dell’AST di Fano. Gli specialisti hanno verificato le condizioni del cane e si sono assicurati che ricevesse le cure e l’attenzione necessarie durante la permanenza presso la struttura.

Restituzione dell’animale dopo il ripristino delle condizioni

Nella tarda serata, dopo che la proprietaria ha provveduto a sistemare il carico e a ripristinare le condizioni ottimali per il trasporto, il cane è stato restituito alla donna. Gli agenti hanno verificato che fossero rispettate tutte le norme di sicurezza e di benessere animale prima di consentire la ripresa del viaggio.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza di viaggiare in sicurezza, rispettando tutte le normative vigenti. In vista del controesodo, si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione al carico dei veicoli e al trasporto degli animali, per evitare sanzioni e, soprattutto, per tutelare la propria incolumità e quella degli altri. L’episodio avvenuto nei pressi di Fano rappresenta un monito per tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi giorni.

