Un ritorno alle origini concreto, lontano dai riflettori dei palchi e vicino ai ragazzi di quartiere. Fabio Rizzo, in arte Marracash, ha celebrato sui social l’inaugurazione del nuovo parco sportivo della scuola De Nicola, alla Barona, la zona di Milano in cui è cresciuto. “È stata una giornata memorabile. Erano anni che volevamo fare un nuovo campo sportivo per i ragazzi e le ragazze della mia ex-scuola media in Barona”, ha scritto il rapper, spiegando come l’obiettivo sia stato raggiunto grazie ai fondi raccolti con il Marra Block Party e al lavoro di chi ha permesso di festeggiare questo traguardo. Per l’artista, l’iniziativa è prima di tutto un debito di riconoscenza verso le proprie radici: “Credo fermamente che si debba restituire a chi ti ha supportato prima del successo e il mio quartiere lo ha sempre fatto, dandomi ispirazione e affetto. Oggi spero di aver restituito almeno un po’ di tutto ciò che ho ricevuto”.

ANSA