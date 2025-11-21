Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un cittadino egiziano di 23 anni, accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi od oggetti atti a offendere a seguito di un’aggressione avvenuta a Marsala lo scorso 4 settembre. L’uomo, richiedente asilo e senza precedenti, avrebbe colpito con un coltello un cittadino sudanese dopo un diverbio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta in modo congiunto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Marsala. Gli accertamenti si sono concentrati su un episodio di aggressione con arma da taglio, avvenuto nella tarda serata del 4 settembre in Piazza Piemonte e Lombardo.

L’aggressione e le modalità dell’attacco

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il cittadino egiziano, classe 2002, avrebbe avuto un alterco verbale con un altro uomo, di origine sudanese. La discussione sarebbe poi degenerata, portando l’indagato a estrarre un coltello a serramanico, con una lama di circa 10 centimetri, che teneva nascosto nella tasca dei pantaloni. Con questa arma, avrebbe sferrato più fendenti contro la vittima, colpendolo in diverse parti del corpo.

Le conseguenze per la vittima

A seguito dell’azione delittuosa, la persona aggredita ha riportato molteplici ferite lacero-contuse, in particolare a braccio, avambraccio, spalla e fianco sinistri. Le condizioni della vittima hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto.

Le indagini e l’identificazione del presunto responsabile

La Polizia di Stato di Marsala, sotto la direzione della Procura della Repubblica locale, è riuscita in tempi rapidi a identificare il presunto autore dell’aggressione armata. Gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti utili a comprovare il coinvolgimento del cittadino egiziano nei fatti contestati.

