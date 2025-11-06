Marshawn Kneeland dei Dallas Cowboys morto, ipotesi suicidio: giocatore di football americano aveva 24 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giallo nel football americano sulla morte di Marshawn Kneeland. Il corpo del giocatore dei Dallas Cowboys è stato trovato senza vita con ferite d’arma da fuoco all’interno di un bagno chimico della città di Frisco, in Texas. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 24enne si sarebbe suicidato dopo essere fuggito in un inseguimento in auto con la polizia.

La morte di Marshawn Kneeland

Come comunicato dalla polizia di Frisco, Kneeland era ricercato dagli agenti con l’utilizzo di unità cinofile e droni, dopo essersi schiantato con la propria macchina nel comune dell’area metropolitana di Dallas, per sfuggire alle forze dell’ordine.

L’inseguimento ha avuto inizio alle 22.40 circa della serata di mercoledì 5 novembre (le 5.40 di giovedì 6 in Italia) perché il 24enne non si era fermato all’alt intimato dalla polizia per un’infrazione. Il cadavere del giocatore è stato trovato in un bagno chimico della zona dopo tre ore di caccia all’uomo, intorno all’1.30.

L’ipotesi del suicidio

Secondo quanto dichiarato della polizia, gli investigatori hanno da subito ipotizzato la pista del suicidio, che sarebbe avvalorata da quanto ricostruito finora sulla vicenda attraverso le testimonianze dei familiari.

Prima del ritrovamento del corpo di Kneeland, infatti, tutta la famiglia avrebbe ricevuto un messaggio di addio da parte del 24enne. La fidanzata, inoltre, avrebbe affermato che il ragazzo soffrisse di problemi psichici e fosse armato.

Per stabilire le circostanze e le cause della morte sono attesi i risultati dell’autopsia affidata all’ufficio del medico legale della contea di Collin.

Il messaggio dei Dallas Cowboys

Marshawn Kneeland era sceso in campo tre giorni prima in un incontro del campionato di football americano Nfl contro i Cardinals, in cui aveva segnato il primo touchdown in carriera.

I Dallas Cowboys hanno comunicato la morte del proprio giocatore con un messaggio sul proprio sito:

"È con profonda tristezza che i Dallas Cowboys annunciano la tragica scomparsa di Marshawn Kneeland questa mattina. Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere per Marshawn sono rivolti alla sua ragazza Catalina e alla sua famiglia".