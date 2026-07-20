Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026 vittima di insulti razzisti perché nera, "origini non tolgono italianità"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Raffica di commenti e insulti razzisti sui social nei confronti di Marta Bunda, eletta pochi giorni fa Miss Bologna 2026. Tutti per il colore della pelle della ragazza, 24 anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. “Che tristezza dover giustificare il colore della pelle”, commenta la giovane, che sarà impegnata nei prossimi giorni con le selezioni regionali per Miss Italia. “La cittadinanza te la dà la tua storia, la cultura con cui sei cresciuta”, dice, le origini “non ti tolgono l’italianità”. Per gli organizzatori non è cambiato nulla dalla vittoria di Denny Mendez trent’anni fa.

Insulti razzisti per Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026

Ha vinto la fascia di Miss Bologna 2026 qualche giorno fa, qualificandosi per le selezioni regionali di Miss Italia.

Ma la sua vittoria si è trasformata ben presto nell’ennesimo caso di razzismo: sulle pagine social del concorso, oltre ai tanti complimenti, sono arrivati decine di commenti e insulti razzisti.

Instagram Marta Bunda

Tutti per il colore della pelle della vincitrice, Marta Bunda, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi.

Non solo le pagine social di Miss Italia Emilia-Romagna, c’è anche chi è andato a insultare la giovane sul suo profilo Instagram.

Le offese sui social perché nera

I commenti e gli insulti più pesanti sono stati cancellati dagli organizzatori, ma restano quelli senza offese palesi, come “ecco la tipica bolognese” o “classici tratti emiliani”.

C’è chi scrive “Bologna elegge miss Sostituzione etnica” e ” torna in Africa. Non sarai mai italiana”.

C’è anche chi accusa gli organizzatori di “razzismo al contrario”, sostenendo che Bunda abbia vinto soltanto perché nera: “Votata solo perché scura, l’Emilia di sinistra funziona così”.

Gli organizzatori: “Grande tristezza”

Trent’anni dopo la vittoria di Denny Mendez, prima Miss Italia nera della storia del concorso, non sembra essere cambiato nulla.

È l’amara riflessione che Marco Pellegrini, storico organizzatore del concorso bolognese, fa al Corriere della Sera: “Dopo trent’anni sentire ancora queste cose mi dà una grande tristezza“.

Marta Bunda: “Le origini non tolgono l’italianità”

“Partecipando a un concorso di bellezza ero pronta a ricevere commenti sull’estetica, non a questo”, racconta Marta Bunda a Repubblica.

“Che tristezza dover giustificare il colore della pelle, chi ha scritto queste cose dovrebbe spiegarmene il perché, vorrei capire cosa spinge una persona a provare ed esprimere un tale odio”.

La 24enne non si aspettava polemiche sulla sua “bolognesità”: “Non penso che per rappresentare Bologna sia importante il colore della pelle. Penso che l’appartenenza a un Paese ti venga data dalla tua storia”, dice al Corriere della Sera.

“La cittadinanza te la dà la tua storia, la cultura con cui sei cresciuta. Le origini possono essere un valore aggiunto, ma non ti tolgono l’italianità”.

E sul razzismo in Italia: “È un problema che spesso rimane latente, ma che evidentemente c’è ancora”.