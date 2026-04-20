Marta Filippi, intervista alla Virginia dei Cesaroni: “Ho capito che certe felicità vanno protette”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che imparano molto presto a stare dentro la felicità. La riconoscono, la prendono, la vivono senza troppe domande. E poi ci sono persone che, anche quando finalmente qualcosa di bello arriva, continuano a tenerlo a distanza. Come se non fosse davvero per loro. Come se ci fosse sempre qualcosa da sistemare prima, qualcosa da meritare, qualcosa da dimostrare. Marta Filippi dà l’impressione di essere fatta così. Ha l’ironia veloce di chi sa alleggerire tutto, il talento naturale di chi riesce a trasformare ogni dettaglio in racconto, in personaggio, in sorriso. Ma dietro quella leggerezza si intravede spesso altro: una forma di severità verso se stessa, il bisogno di essere all’altezza, la paura di deludere, la sensazione di dover tenere insieme tutto senza mai crollare davvero. Forse è anche per questo che Virginia, il personaggio che Marta Filippi interpreta nella serie di Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno, sembra appartenerle in modo così naturale. Perché Virginia è una donna forte, indipendente, passionale, ma è anche una donna che cerca continuamente di trovare il proprio posto. Dentro una famiglia allargata, dentro una casa che non sente ancora completamente sua, dentro una relazione importante, dentro un equilibrio che sembra sempre sul punto di rompersi. E in fondo Marta Filippi oggi si trova esattamente lì. In quel momento della vita in cui si smette di chiedersi soltanto cosa si vuole diventare e si comincia a chiedersi chi si è davvero. In quel punto delicato in cui ci si allontana un po’ dalla famiglia per capire cosa resta quando si tolgono le abitudini, i ruoli, le aspettative. In quel tempo sospeso in cui si scopre che l’amore, quello sano, può fare quasi più paura di quello sbagliato. Perché costringe ad abbassare le difese, a lasciare entrare qualcuno in uno spazio che per anni si è tenuto chiuso. Parlando con Marta Filippi, si ha la sensazione che il successo, i social, i personaggi, la popolarità siano quasi sullo sfondo. Come se la parte più importante della sua storia non fosse quella che si vede. Non i numeri, non i reel diventati virali, non il ritorno di una serie che ha segnato un’intera generazione. La parte più importante è tutto quello che c’è stato prima. La ragazza che studiava qualcosa che non la faceva sentire viva. La paura costante del giudizio. Le relazioni sbagliate. La fatica di dire no. Il bisogno di compiacere tutti. E poi, piano piano, la scoperta che esiste un altro modo di stare al mondo. Più morbido. Più onesto. Più gentile. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Marta Filippi si racconta come forse non fa quasi mai. Parla della recitazione come di una rinascita, del doppiaggio come di un luogo sicuro, dell’amore come dell’emozione che ha fatto più fatica a riconoscere. Parla della psicoterapia come del gesto più tenero che abbia fatto per se stessa. E mentre lo fa, restituisce il ritratto di una donna che non ha più voglia di sembrare invincibile. Una donna che oggi sta imparando una cosa difficilissima: che si può essere amati anche senza performare, senza rincorrere, senza soffrire. E che forse la felicità, quando arriva, non va respinta.

Partiamo dai numeri della prima puntata dei Cesaroni: 3 milioni e 486 mila telespettatori medi, il 22,64% di share, il 27,43% sul target commerciale, con picchi di oltre 6 milioni di spettatori. Che effetto le fanno questi risultati?

“Mi reggo ancora grazie all’adrenalina. Ieri (intervista realizzata martedì 14 arile, ndr), quando è finita la puntata e c’è stata la festa, pensavo che avrei avuto soltanto bisogno di dormire. Invece no. Stamattina mi sono svegliata alle otto, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato. Il dato che mi colpisce di più è quel 40% sul target 15-34, perché credo che quella fascia di pubblico ormai viva sulle piattaforme, stia su Netflix, e non era affatto scontato che tornasse a seguire una rete televisiva”.

Chi è Virginia per Marta Filippi?

“Secondo me Virginia è stata una scommessa, sia sul piano personale sia su quello professionale. Sul piano personale, perché quando è arrivato il provino la mia prima reazione è stata una sorta di attacco di panico. Sia per l’importanza del ruolo, sia per il peso dell’eredità che porta con sé, ma anche per l’impatto che avrebbe potuto avere sul mio rapporto con Matteo (Branciamore, ndr), perché non è un segreto che stiamo insieme. Avevo paura che potesse rappresentare un rischio per la nostra vita di coppia. Poi mi sono detta che, intanto, avrei dovuto fare il provino. Non era neppure certo che mi avrebbero scelta, ma almeno valeva la pena provarci e farmi vedere. Sul piano professionale, invece, è stata una scommessa perché sentivo di stare sacrificando molto la recitazione e non vedevo l’ora di mettere finalmente entrambi i piedi sul terreno di un set. Forse molte persone mi conoscono per programmi comici e questo mi ha etichettata subito come comica, ma per me era importante dimostrare che dietro la comicità ci sono tante sfumature emotive diverse. Avevo una grande voglia di mostrare che potevo interpretare anche un ruolo di questo tipo”.

Era forte il desiderio di vedersi sullo schermo con mente, voce, corpo e volto?

“Sì. Fin dal mio esordio, il mio percorso da comica è stato caratterizzato dal fatto di portare in scena contenuti che nascono da me, personaggi e testi scritti da me, dei quali mi assumo il cento per cento della responsabilità per il risultato finale. Sentivo però il desiderio di calarmi in panni che non mi appartenevano, che non erano stati scritti da me. Avevo bisogno di confrontarmi con qualcosa di molto distante da me, perché desideravo mettermi alla prova anche in un ambito meno esplorato. Il motivo principale è proprio questo: avevo bisogno di scoprirmi anche attraverso ruoli e capacità nuove. Devo dire che, nei giorni precedenti alla messa in onda, continuavo a guardare anteprime e spezzoni e non riuscivo a capire se mi piacessi, anche dal punto di vista estetico, nella recitazione. Poi ieri, finalmente, ci siamo seduti a guardare la puntata con calma e ne sono davvero felice. Non lo dico spesso, ma questa volta mi sono piaciuta davvero”.

C’era, però, anche il confronto con un personaggio e con una coppia, Marco ed Eva, che il pubblico ha amato tantissimo. Lei era chiamata non a sostituire una persona, ma a raccoglierne l’eredità. Aveva timore del giudizio del pubblico?

“Molto. E questa è una risposta che le do da fan dei Cesaroni. Anche per me, quando avevo 14 anni e guardavo la serie, esistevano soltanto Marco ed Eva. Probabilmente sono stati, insieme a Zac Efron e Vanessa Hudgens di High School Musical, una delle prime coppie che hanno fatto sognare la nostra generazione millennial. Inoltre, il fatto che fossero così vicini, non solo in una serie italiana ma in una serie romana, ambientata alla Garbatella, li rendeva ancora più familiari. Per questo posso solo immaginare quanto la forza di quella coppia si sia radicata nell’immaginario collettivo. Oggi penso anche che sia passato del tempo. Ci eravamo innamorati di una coppia di adolescenti. È bello immaginare che alcune persone stiano insieme dai tempi del liceo e che oggi si siano sposate, ma esiste anche un altro lato della storia. Molte coppie, nel naturale corso della vita, si separano, magari continuando a volersi bene. Anch’io provo ancora molto affetto per il mio fidanzatino del liceo”.

Foto: Erica Fava / US: Valentina Palumbo

Di solito, si vuole vederli seppelliti quasi…

“Dipende dagli ex: alcuni preferirei dimenticarli del tutto. Però il mio primo amore, quello del liceo, lo sento ancora oggi, siamo rimasti in ottimi rapporti, lo stimo molto e sono felice della vita che sta costruendo e della persona che ha accanto. Mi piacerebbe che le persone cogliessero anche questo aspetto: la vita va avanti, lascia spazio a nuovi incontri e a nuovi amori. Per le persone importanti, secondo me, c’è sempre posto nella vita degli altri: non scompaiono mai del tutto”.

Secondo lei perché c’era un desiderio così forte di vedere continuare il racconto dei Cesaroni?

“Probabilmente perché già all’epoca è stato un fenomeno unico. Quando è uscito, c’erano davvero soltanto loro: non esistevano altri prodotti così forti con cui competere. Credo che un altro motivo del successo di questo ritorno sia il fatto che le persone hanno potuto rivedere la serie sulle piattaforme. Questo ha permesso anche ai ragazzi di allora, che oggi magari hanno dei figli, di mostrarla anche a loro. È quindi un racconto che si tramanda di generazione in generazione. Un altro punto di forza, secondo me, è proprio il fatto che non sia una serie che vuole raccontare o imporre il modello della famiglia perfetta. Al contrario, la sua forza sta nel mettere a nudo le fragilità e le contraddizioni anche delle famiglie disfunzionali. Per fortuna, stiamo vivendo un risveglio delle coscienze anche sotto questo aspetto”.

La famiglia è al centro di questo racconto. Che cosa significa per lei la parola “famiglia”?

“Che bella domanda, lo scriva che l’ho detto (sorride, ndr). Me la pone in un momento in cui la famiglia è uno dei temi più ricorrenti nelle mie sedute di psicoterapia. Penso che, negli anni, il concetto di famiglia abbia assunto per me molti significati. Non ne esiste uno soltanto. Oggi le direi che sono le radici. Può rappresentare anche un contrasto, perché in questo momento sto cercando di affermarmi al di fuori della mia famiglia d’origine: sto cercando di capire chi sia Marta al di là del contesto familiare. Allo stesso tempo, però, c’è una parte del mio carattere che sento di avere ereditato profondamente da loro: questa tendenza alla commedia, all’ironia. Sono molto legata al tempo che trascorro con la mia famiglia. Mi diverto davvero, non lo vivo mai come un peso o come un obbligo. In questo c’è molta autenticità e molta spontaneità”.

Da adolescenti si prende sempre un po’ di distanza dalla famiglia. Poi pian piano si scoprono le affinità e le somiglianze. In che cosa si riconosce di più nei suoi genitori?

“Sono stata un’adolescente atipica, perché non c’è mai stato un vero distacco o un allontanamento. Anzi, forse ero sempre molto preoccupata di compiacerli. Probabilmente la ribellione sta arrivando adesso. Ci sono aspetti di mia madre che non pensavo di avere e che invece mi appartengono: sono molto ordinata come lei, ho un’attenzione quasi maniacale per certi dettagli e per la gestione della casa. Mio padre, invece, rappresenta la parte più leggera: quella più ironica, quella che non vede i problemi neanche quando li ha davanti agli occhi”.

La sua scelta iniziale di studiare archeologia corrispondeva alle aspettative della famiglia e a un senso di responsabilità?

“Sì, totalmente. Nel mio percorso universitario si intrecciavano aspettative sociali e aspettative familiari. Stai finendo il liceo classico: sembra quasi inevitabile andare all’università. Tutti i tuoi amici ci vanno e ti chiedi come potresti non farlo anche tu. C’era anche la paura di perdere gli amici, perché si rischia di restare esclusi da una serie di esperienze condivise. Se non posso parlare con loro dell’università, di che cosa parlerò? Poi c’era l’aspetto familiare. Né mio padre né mia madre sono laureati, perché hanno iniziato a lavorare molto giovani. Quindi sentivo anche il peso del pensiero di poterli deludere, di non diventare la prima figlia laureata. Ho avvertito molto questa pressione. Anche durante l’università mi pesava, perché era un ambito che mi interessava, ma mancava la passione. Il mondo dell’archeologia mi ha sempre affascinata molto, però mancava quella componente di energia e trasporto che invece sento emergere quando faccio questo mestiere”.

Qual è stato il momento che le ha permesso di capire che voleva dedicarsi davvero al lavoro che fa oggi?

“È un racconto piuttosto personale, ma l’ho portato anche in una serata di stand up comedy, quindi posso raccontarglielo. Ero a metà del secondo anno di università. Davo gli esami, facevo tutto quello che dovevo fare. In quel periodo, però, il mio fidanzato di allora, lo stesso del liceo, mentre ero in America per il matrimonio di una cugina, ha avuto un gravissimo incidente d’auto. Mi avevano filtrato le informazioni per non farmi preoccupare, ma in realtà aveva rischiato davvero di morire. È rimasto due settimane in ospedale, poi due mesi in clinica e ha dovuto imparare di nuovo a camminare. Nel frattempo, mentre era in clinica, si faceva portare i libri di giurisprudenza. Studiava per un esame. Si è presentato dal professore con le stampelle e ha preso 27. Lo guardavo con grande ammirazione e pensavo che, dopo avere attraversato una prova del genere, riuscisse comunque a concentrare tutte le energie che gli rimanevano in quello studio. Quella, per me, era passione. Lì ho capito. Mi sono chiesta che cosa stessi facendo. Davanti a un evento così grande, prendi coscienza del fatto che la vita può cambiare da un momento all’altro. Un giorno ci sei e quello dopo non sai che cosa possa accadere. Continuavo a chiedermi se fosse possibile dedicare il mio tempo a qualcosa che non mi animava nello stesso modo in cui lui era animato dalla sua passione. In quel momento ho capito che dovevo attivarmi e prendere davvero in mano ciò che amavo”.

E quindi la recitazione?

“Sì, la recitazione. Ricordo che durante l’ultimo anno di università, quello in cui stavo scrivendo la tesi, dissi ai miei genitori che avrei discusso la tesi e concluso la triennale, ma che non sarei andata avanti. Volevo trovare un lavoro, anche semplice, perché desideravo diventare indipendente e non volevo che questa scelta pesasse su di loro. Vivevo ancora con i miei, perché abitando a Roma non aveva senso trasferirmi altrove. Così ho iniziato a lavorare come commessa in un negozio in pieno centro e, contemporaneamente, scrivevo la tesi. In questo modo riuscivo anche a pagarmi un corso professionale di doppiaggio”.

Che cosa ha trovato la prima volta in cui ha messo piede in una sala di doppiaggio o si è avvicinata alla recitazione? Qual è stata la prima emozione, del resto lei è la voce di Invidia nel film d’animazione Inside Out 2, che le ha riempito il cuore?

“Per me è stata pura gioia. È stato davvero come rinascere. Alla fine di una lezione di teatro ci fecero fare un esercizio in cui, chi ci riusciva, chiudeva gli occhi e passava gradualmente dal pianto alla risata. Ricordo ancora quell’esplosione, quelle lacrime di gioia che poi mi sono portata a casa. È stato come se si fosse aperto un vaso e continuassi a piangere. Sono andata dai miei genitori e ho detto loro che volevo fare quello per tutta la vita. È stato bellissimo. La stessa sensazione l’ho provata anche nella sala di doppiaggio, che ancora oggi rimane uno dei miei luoghi preferiti al mondo. È il posto in cui mi sento al sicuro, dove si è in costante contatto con le proprie emozioni e, se si è fortunati, davanti si hanno attori straordinari. Poter prestare loro la voce è soltanto un piacere. Non è facile capirlo, ma secondo me non c’è nulla di cui vergognarsi nel mostrare le proprie emozioni, che siano positive o negative. Così come nel lavoro, dove più riesci a tirarle fuori e migliore sarà il risultato, anche nella vita vale lo stesso principio: più si è in contatto con ciò che si prova e più si riesce a trasmetterlo, rafforzando i rapporti con gli altri e anche con se stessi”.

Qual è stata l’emozione che ha fatto più fatica a riconoscere dentro di sé?

“Forse proprio l’amore. Quando ho conosciuto Matteo, mi sembrava una persona molto centrata sulle proprie volontà e sui propri interessi. Io invece ero molto respingente, proprio perché non conoscevo quel tipo di amore sano. Avevo attraversato anni di relazioni piuttosto complicate, con persone che non sapevano neppure che cosa volessero. Ho vissuto una serie di rapporti, uno più disfunzionale dell’altro, che non mi hanno aiutata a far emergere le mie emozioni. Per questo, quando ho iniziato a uscire con Matteo, ero molto respingente, proprio perché non conoscevo quel tipo di serietà. Mi arrivava quasi come un’invasione del mio spazio, quando in realtà non avevo mai aperto davvero il mio mondo a nessuno”.

A un certo punto, dopo gli studi, ha sentito l’esigenza di costruirsi uno spazio tutto suo sui social. Ed è nato così il progetto “La casa di Marta”.

“Sì, c’era un forte desiderio di evasione. Avevo bisogno di crearmi uno spazio in cui poter dare sfogo a tutta quell’energia creativa che avevo dentro e che non trovava ancora un canale concreto di espressione. Anche per ragioni pratiche: una persona agli inizi della propria carriera di attrice e doppiatrice non può pensare di vivere ogni giorno soltanto di quello. I social erano proprio uno spazio in cui decidevo autonomamente che cosa mostrare e in quale misura. All’inizio, per esempio, con il personaggio della principessa davo voce a una serie di frustrazioni sentimentali reali. Proiettavo su quel personaggio pensieri che riguardavano davvero i miei rapporti. Oppure, con il personaggio di Roma Nord, trasferivo idee e riflessioni che avevo su certe persone che frequentavano Roma Centro o che incontravo a Roma Nord. Era anche una sorta di confessionale pubblico”.

E poi quel confessionale pubblico incontra il successo. Che cosa le è rimasto più impresso dei commenti che riceveva?

“Il fatto che le persone avevano perfettamente chiaro di che cosa stessi parlando. Oggi si usa il termine ‘relatable’, cioè contenuti nei quali le persone possono riconoscersi. Per esempio, quando mi dicevano che conoscevano una madre di Roma Nord esattamente uguale a quella che raccontavo, per me era una soddisfazione enorme. Poter restituire un punto di vista in cui gli altri si riconoscevano e ricevere conferme in quel senso mi faceva stare bene”.

Però, mentre nel doppiaggio aveva la possibilità di sperimentare registri diversi, nel mondo reale la gente iniziava a vederla solo come personaggio comico. Viveva una sorta di dicotomia?

“Moltissimo. Ed è il motivo per cui, per un certo periodo, preferivo tornare nella sala di doppiaggio, perché lì esisteva davvero la possibilità di trasformarsi e diventare altro da sé. Nel frattempo, invece, la Marta reale stava diventando soltanto un personaggio comico. Le etichette mi stanno estremamente strette, nella vita come nel lavoro. Sentivo che intorno a me si stava creando una sorta di campana dalla quale temevo di non riuscire più a uscire. Paradossalmente, lo spazio più piccolo e chiuso di una sala di doppiaggio era il mio luogo di totale libertà. Più lo spazio si restringe, più aumenta la possibilità di esprimersi. Nel mondo reale, fatto di grandi studi e di molte sovrastrutture, a un certo punto sembrava non rimanesse di me altro che un’etichetta. E cominciava a starmi stretta”.

Che ruolo ha giocato l’ambizione nel suo percorso?

“Enorme. Io supporto tanti colleghi, però dentro di me c’è sempre il misurarmi con me stessa, che penso sia la sfida più grande. Sono molto esigente con me stessa. Mia nonna me lo diceva sempre: ‘Tu sei troppo severa con te stessa’. Anche quando sto per postare un reel penso: ‘No, questa cosa non farà mai ridere’. Poi la pubblichi e magari diventa virale. Io devo lavorare molto sul fatto che sono tanto rigida e pretendo tantissimo da me. Questa rigidità deriva anche dalla paura del giudizio. Sono cresciuta in un ambiente piuttosto giudicante, in cui si diceva: ‘Se fai questa cosa, gli altri che penseranno di te?’. O peggio: ‘Che penseranno di me per come ti ho cresciuta?’. Questa paura del giudizio si è impiantata dentro di me in maniera molto subdola. Penso sia anche un fatto generazionale e culturale, perché magari mia mamma a sua volta è stata cresciuta con l’idea che gli altri vadano sempre compiaciuti e che bisogna sempre fare bella figura”.

Quando vedeva altri arrivare prima di lei, si chiedeva mai: “Perché loro sì e io no?”

“Sì, quasi sempre. Ho pensato che ci fosse dietro una ragione caratteriale. Io ho delle rigidità e non scendo facilmente a compromessi. Se sento che un ambiente non mi fa bene, me ne accorgo subito. Se mi trovassi dentro un contesto lavorativo in cui sento che c’è qualcosa che non va, io cambio faccia, mi si spegne una luce. Forse dovrei lavorare un po’ di più sull’elasticità. A volte penso che alcune persone vadano avanti perché hanno un atteggiamento più flessibile. Io mi rendo conto di avere delle rigidità e di non essere disposta ad accettare tutto. Quindi magari sì, può darsi che mi sia preclusa delle cose”.

Oggi, come artista, che cosa sogna?

“Senza entrare troppo nello specifico, spero di poter continuare a fare questo il più a lungo possibile e nella maniera più variegata possibile. Non mi precludo nessuno spazio per sperimentare. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con registi come Virzì. Mi piace molto il cinema di Muccino. Vorrei continuare a sperimentare il più possibile all’interno del magico mondo del cinema, se ancora ce lo permettono”.

Se improvvisamente le togliessero il lavoro, che cosa resterebbe di Marta?

“Mi rimarrebbero, per fortuna, gli amici. Ne ho tanti, o comunque un buon numero, con cui condivido rapporti profondi e molto diversi tra loro. Tutti insieme mi restituiscono un grande senso di completezza. Rimarrebbe la voglia di godere del tempo libero di qualità, magari dedicandolo ai viaggi, alla scrittura. Io amo scrivere. E poi ovviamente c’è il piano degli affetti: la qualità del tempo che riesci a dedicare alle persone che ami. Per me scrivere è sempre stato un modo per mettere a fuoco le mie emozioni e le cose che sento. Penso che abbia un potere estremamente liberatorio. È un modo anche per comunicare bene senza essere fraintesi. Da piccola scrivevo tantissime storie fantasy e romantiche. Sono sempre stata una romanticona. Chissà, non mi dispiacerebbe neanche cimentarmi nelle vesti di sceneggiatrice. Sento che amo raccontare storie”.

Se la sua stanza potesse parlare di lei, che cosa racconterebbe?

“Anche questa è una bella domanda, perché io vivo da sola da poco e quindi in realtà non vedo una sola stanza, ma due. C’è la stanza in cui sono cresciuta e che ho diviso con mio fratello per quasi trent’anni. È uno spazio in cui ho imparato a condividere, dove non ero mai effettivamente solo io. Però c’era tanta creatività, tanta vitalità. Poi c’è la stanza che è solo mia, quella della casa in cui vivo ora, e che rispecchia molto Marta. È una camera apparentemente ordinata, molto pulita, ma ancora spoglia. Proprio perché rispecchia una Marta ancora tutta in costruzione. Mi sono portata delle cose dall’altra stanza, sia concretamente sia simbolicamente: foto di famiglia, foto di affetti, libri a cui sono molto legata, abitudini. Però ci sono ancora queste pareti bianche che non so come riempire”.

Tra le foto che ci sono, qual è quella a cui è più legata?

“Una foto con il nostro cane di famiglia, Woody, come Woody Allen, che ha vissuto quattordici anni di felicità ed è venuto a mancare poco più di un anno fa, proprio nel periodo in cui aspettavo il feedback del provino per i Cesaroni. Tornavo da un viaggio quando i miei genitori mi dissero che non ce la faceva più e che dovevamo salutarlo. Lo stesso giorno la mia agente mi disse che Mediaset non aveva ancora deciso e che non si sapeva se il ruolo sarebbe andato a me. Io le risposi che, anche quando non mi avessero presa, ero già talmente distrutta per altri motivi da riuscire a sopportare anche un rifiuto. Poi, dopo due giorni in cui ero veramente sotto un treno per questa faccenda, ero davvero su un treno quando mi chiamò la mia agente e mi disse: ‘Sei in treno? Bene, allora sei seduta. Hanno scelto te’. È stata una gioia incredibile”.

Un segno di qualcosa?

“A volte ci penso. Lo disse anche mio fratello. Forse sì”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Marta ha regalato a se stessa?

“Iniziare psicoterapia. Sono felice di averlo fatto in un momento in cui mi sentivo bene. Non ho iniziato perché stessi male. Io ora sono felice e voglio capire come prolungare e prendermi cura di questa serenità. Uno dei motivi principali è che sentivo di doverlo a me stessa, ma anche a Matteo. Questo è un momento di grandi cambiamenti per me: vado a vivere da sola, mi sto staccando dalla mia famiglia, sto capendo chi sono. E penso di essere, per la prima volta dopo tantissimi anni, in una relazione che mi sembra sana. Questa relazione ha bisogno che io ci metta tutta me stessa, con strumenti che però ancora non possiedo. Io non lo so come si sta in una relazione sana. E siccome non la voglio perdere, perché mi sembra una cosa molto bella, allora voglio lavorarci con un supporto in più. È proprio un regalone che mi sono fatta. Con il senno di poi, se l’avessi capito prima, avrei iniziato psicoterapia molto tempo fa. Mi sarei risparmiata tanti drammi, tanti traumi e tanti problemi anche nelle relazioni. Avrei anche imparato a mandare prima a quel paese chi lo avrebbe meritato”.

C’era qualcosa che avrebbe voluto raccontare e che non le ho chiesto?

“In realtà penso di essermi sbottonata molto più con lei che in tante altre interviste, perché ho raccontato molto di quello che c’era prima di oggi. E non capita così spesso”.

D: Forse perché spesso si guarda ai lustrini e non alla paglia. Ma magari c’è una piccola Marta, a casa, che ancora non sa che cosa significhi trovare la propria strada e non deve sentirsi sbagliata.

“Sì, è vero. La mia è la storia di chi si sentiva sbagliato e poi improvvisamente ha trovato la strada giusta anche per se stesso. Quando ho iniziato non pensavo al successo, alla viralità o ai numeri. Poi certo, il successo lo speri, sarebbe ipocrita dire il contrario. Però negli anni mi è capitato di mettere sulla bilancia il successo e la popolarità da una parte e quella felicità che ti si accende dentro quando fai qualcosa che ami, a prescindere dalla risonanza che ha o da quante persone la vedano. E ho capito che pesa enormemente di più il secondo piatto. A un certo punto ho anche sviluppato quasi un rifiuto per la visibilità, per tutte le attenzioni che una certa esposizione comporta. Per me è quasi una fonte di stress. Le attenzioni mi mettono ansia. Però bisogna distinguere tra l’attenzione morbosa e quella gentile, quella di chi si interessa davvero a chi c’è dietro una persona che vede tutti i giorni sui social o in televisione. E bisogna anche imparare a dire tanti no. Io su questo sto ancora lavorando. Il ‘no’ ci è sempre stato insegnato come qualcosa che mina i rapporti, che allontana le persone. Ma in realtà a volte il “no” è una forma di tutela. L’assertività è proprio un insulto vestito in haute couture”.