Marta Gianelli travolta e uccisa da un suv a 25 anni a Trieste, era una studentessa originaria di Melzo

Una giovane ricercatrice originaria del milanese, Marta Gianelli, è morta a soli 25 anni a Trieste, città nella quale studiava, dopo essere stata travolta nei pressi dell’università da un Suv, mente era intenta ad attraversare la strada. Urto molto violento, nulla da fare per la ragazza nonostante l’intervento dei soccorsi.

La 25enne Marta Gianelli investita da un Suv a Triste

Nella serata di ieri – venerdì 13 settembre 2025 – intorno alle ore 22:30 un incidente si è verificato a Trieste, in via Fabio Severo, nel quartiere di Barriera Nuova, all’altezza del vicolo del Castagneto.

Secondo le prime ricostruzioni una Jeep, con alla guida un uomo di Trieste, giunta in un tratto di strada nei pressi dell’università, ha travolto una ragazza che stava attraversando la carreggiata.

L’impatto sarebbe stato molto violento, con la giovane, una ragazza di 25 anni originaria di Melzo (Milano), Marta Gianelli, che è stata sbalzata sulla strada più di una decina di metri.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli agenti della Polizia di Stato e della Locale, oltre al personale medico del 118, giunto con un’ambulanza e un’automedica. Sembra però che la prima persona a tentare di soccorrere la giovane sia stata una dottoressa che casualmente si trovava a passare al momento dell’incidente.

Per la giovane studentessa, assegnista di ricerca in Chimica generale e inorganica all’Università di Trieste, non c’è però stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di rianimazione, andati avanti per oltre mezz’ora. La ragazza sarebbe morta sul posto.

In seguito all’impatto, la Jeep ha invece terminato la sua corsa abbattendo le ringhiere che si trovavano sull’isola salvagente posta tra le carreggiate.

La dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, con gli agenti della Polizia locale impegnati fin da subito con i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto. Verranno probabilmente utilizzate anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada molto illuminato, non distante da un bar che in quel momento pare fosse molto affollato. Come riportato da RaiNews, nessuno degli avventori ha visto il momento esatto dell’impatto, ma diverse persone avrebbero notato l’automobile viaggiare a una velocità sostenuta.

Pare che il conducente della Jeep, un uomo di mezza età originario di Trieste che avrebbe visto solo all’ultimo momento la ragazza attraversare la strada, fosse illeso ma in stato di shock. In seguito all’incidente, l’uomo sarebbe rimasto sul posto per diverse ore.