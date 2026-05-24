Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros dedica la vittoria all'Ucraina: "Caduto missile vicino casa"

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Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros. Dopo aver vinto la partita d’esordio al torneo di Parigi, la tennista ucraina è scoppiata a piangere parlando dell’ultimo attacco russo su Kiev. “È stata la partita più difficile della mia carriera”, ha detto, perché questa mattina è caduto un missile “a 100 metri da casa dei miei genitori”. “Oggi tutti i miei pensieri e il mio cuore erano con il popolo ucraino”, ha detto commossa Kostyuk, che dopo il match non ha stretto la mano alla sua avversaria, la russa Selekhmeteva.

Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros

Oggi, domenica 24 maggio, la tennista Marta Kostyuk, numero 15 del ranking mondiale, ha esordito con una vittoria al Roland Garros e ha dedicato un pensiero all’Ucraina, al suo popolo e alla sua famiglia.

La tennista ucraina ha passato il primo turno a Parigi battendo con il punteggio di 6-2, 6-3 la russa (da pochi giorni con passaporto spagnolo) Oksana Selekhmeteva.

ANSA

L’atleta ha poi dedicato la vittoria al suo Paese, affermando che poche ore prima un attacco russo ha distrutto un edificio nei pressi dell’abitazione dei suoi genitori.

Non ha stretto la mano all’avversaria russa

Al termine del match, Kostyuk non ha stretto la mano alla sua avversaria, come consueto.

Un gesto non nuovo per la tennista ucraina: dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, non ha più stretto la mano alle giocatrici russe prima o dopo le sue partite.

La tennista ucraina: “Caduto un missile vicino casa”

“Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi, penso sia stata una delle partite più difficili della mia vita”, ha detto, commossa, Marta Kostyuk dopo la partita.

La tennista ucraina ha raccontato il momento emotivamente complicato che sta vivendo: “Questa mattina a Kiev, a 100 metri da casa dei miei genitori, è caduto un missile e ha distrutto un edificio”.

“Non sapevo come l’avrei affrontata, ho pianto per parte della mattinata”, ha spiegato.

“Sono ovviamente contenta di essere al secondo turno ma tutti i miei pensieri e tutto il mio cuore sono con il popolo dell’Ucraina“, ha detto ancora, scoppiando a piangere.

“Il mio esempio più grande sono gli ucraini, il loro aiutarsi a vicenda”, ha detto ancora.