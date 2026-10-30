Marta Novello, il 20enne accusato di averla accoltellata 23 volte è tornato in Italia: è libero

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Jamal Tonelli è in Italia ed è libero. Il 20enne è accusato di aver accoltellato con 23 fendenti l’allora 26enne Marta Novello a Mogliano Veneto (Treviso), mentre la ragazza faceva jogging. Secondo le indiscrezioni, Tonelli sarebbe stato espulso dal Regno Unito per alcuni problemi maturati con le autorità britanniche. Il suo avvocato, Matteo Scussat, non ha confermato né smentito la notizia. Con il suo rientro nel Belpaese, dopo quattro anni trascorsi a Londra, potrebbe riprendere il procedimento pendente a suo carico, con una prima udienza fissata al 13 novembre davanti alla Corte di Appello di Venezia.

Jamal Tonelli è rientrato in Italia

Come riporta il Corriere della Sera, Jamal Tonelli, oggi 20enne, è rientrato in Italia. Secondo le indiscrezioni, dopo quattro anni trascorsi insieme alla madre, sarebbe stato espulso dal Regno Unito a causa di diversi guai maturati con le autorità britanniche.

Su questa motivazione il suo avvocato, Matteo Scussat, al Corriere della Sera ha detto: “Non confermo e non smentisco”. Il 19 aprile 2025, ad esempio, era stato arrestato a Londra dopo aver dribblato un alt della polizia mentre si trovava al volante di un’auto priva di copertura assicurativa. Tonelli, inoltre, era privo di patente.

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Con il suo rientro in Italia, potrebbe ripartire l’iter processuale. Come ricostruisce il Corriere, Jamal Tonelli lasciò l’Italia nel 2022 approfittando di un difetto di notifica. Il Messaggero ha raggiunto il suo avvocato per un parere sulle possibilità che si riapra il processo a carico del suo assistito.

“Voglio precisare che il mio assistito è un cittadino libero e che, piaccia o meno, fino alla condanna definitiva vige la presunzione di non colpevolezza“, ha detto al quotidiano, per poi aggiungere: “Ricordo in tal senso che è ancora pendente il terzo processo d’appello in esito al quale potrà essere condannato, ma anche totalmente prosciolto”.

L’iter processuale

Il complesso percorso giudiziario a carico di Jamal Tonelli è stato segnato da continui ribaltamenti procedurali. Condannato in primo grado a sei anni e otto mesi per l’aggressione a Marta Novello, l’imputato ha visto ridursi la pena a cinque anni nel primo giudizio d’Appello. La Corte di Cassazione ha tuttavia annullato la sentenza con rinvio per ben due volte di seguito, riportando la causa ai giudici di secondo grado.

Nell’estate 2022, la scadenza dei termini di custodia cautelare – causata da un errore materiale sulla data di notifica per il trasferimento in comunità – ha consentito al giovane di trasferirsi a Londra. L’impossibilità di notificare gli atti ha bloccato i successivi passaggi, fino al rinvio dell’udienza del 9 ottobre scorso. L’intervenuta espulsione dal Regno Unito e il rientro in Italia sbloccano, quindi, lo stallo procedurale: sanati i difetti di notifica per la seduta del 13 novembre, la difesa valuta ora soluzioni quali il concordato in appello o la sospensione del processo con contestuale messa alla prova.

L’aggressione di Marta Novello

Come anticipato, i fatti risalgono al 22 marzo 2021. Intorno alle 17 Marta Novello, allora 26enne, stava facendo jogging lungo via Marignana, all’altezza dell’agriturismo “Al Vecio Moraro”. Improvvisamente fu affiancata da un adolescente in bicicletta che la aggredì con 23 coltellate, due delle quali procurarono lesioni agli organi vitali.

La giovane fu soccorsa e trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove arrivò in fin di vita. Fortunamente, dopo un lungo percorso fatto di cure e riabilitazione, Marta Novello sopravvisse a quel brutto episodio. I carabinieri arrestarono Jamal Tonelli, allora 15enne, e sul luogo dell’aggressione rinvennero la lama usata per colpire.