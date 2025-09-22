Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 90 anni è stato ritrovato e soccorso dopo essersi smarrito nelle campagne di Martano nella serata di ieri, grazie all’intervento congiunto della Polizia di Stato e alla collaborazione dei cittadini. L’anziano, scomparso nel pomeriggio, è stato individuato in stato di ipotermia ma cosciente e affidato alle cure dei sanitari e dei familiari. L’operazione si è svolta tra le 20:00 e le 23:00 circa, nella zona periferica della cittadina salentina, dopo che le forze dell’ordine si erano mobilitate per le ricerche.

Le ricerche scattate nel pomeriggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri quando un anziano di 90 anni si è allontanato dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti Martano. Tutte le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per localizzare l’uomo, temendo per la sua incolumità viste le condizioni climatiche e l’età avanzata.

L’intervento della Polizia di Stato

Alle 20:00 circa, una volante della Questura di Lecce si è recata a Martano per unirsi alle ricerche. Gli agenti hanno iniziato a perlustrare le vie della periferia, interrogando i residenti e raccogliendo ogni possibile indizio utile al ritrovamento del nonnino. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale si è rivelata fondamentale in questa fase delicata.

La segnalazione dei cittadini e il ritrovamento

Verso le 22.45, durante la perlustrazione di alcune strade sterrate in direzione della campagna, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di alcuni cittadini che avevano udito dei gemiti provenire da una zona isolata. Seguendo le indicazioni ricevute, i poliziotti hanno raggiunto il punto segnalato e, tra la vegetazione, hanno finalmente individuato l’anziano scomparso. L’uomo si trovava in evidente stato di ipotermia, appariva disorientato ma era cosciente.

I primi soccorsi e l’arrivo del 118

Gli operatori hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, avvolgendo il signore in una coperta fornita da alcuni cittadini presenti sul posto. L’anziano è stato quindi adagiato all’interno della vettura di servizio della Polizia, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Poco dopo, è sopraggiunta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno effettuato i controlli necessari sui parametri vitali dell’uomo e, dopo aver accertato che le sue condizioni erano stabili, lo hanno dimesso sul posto.

Il ritorno a casa e l’affetto dei familiari

Una volta conclusi gli accertamenti medici, il nonnino è stato riaccompagnato presso la propria abitazione a Martano e affidato alle cure dei suoi familiari, che hanno potuto finalmente riabbracciarlo dopo ore di apprensione. L’episodio si è concluso positivamente grazie alla tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine e alla solidarietà dimostrata dalla comunità locale.

IPA