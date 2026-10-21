Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, reazione di Monteleone: "Non verrà espulso come al Grande Fratello"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Claudio Martelli ha pronunciato una bestemmia in diretta durante la puntata di Filorosso, trasmessa martedì 20 ottobre su Rai 3. L’ex ministro della Giustizia, ospite del programma condotto da Antonino Monteleone, stava discutendo delle stragi di mafia del 1992 e delle indagini di Mani Pulite insieme all’ex magistrato Antonio Di Pietro L’imprecazione è stata pronunciata durante un confronto tra gli ospiti e si è sentita chiaramente in studio. Immediata la reazione del conduttore: “Qua non è il Grande Fratello, non verrà espulso però… mamma mia”.

Claudio Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, cosa è successo

L’episodio si è verificato nel corso di un dibattito dedicato alle stragi mafiose del 1992, nelle quali persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte.

Tra gli ospiti della trasmissione c’era Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia e attuale presidente della Fondazione Nenni.

Durante il confronto con Antonio Di Pietro, Martelli ha sollevato una questione relativa alla presenza della criminalità organizzata nelle indagini di Mani Pulite.

“Se c’era questa presenza mafiosa tra gli indagati, come mai non c’è stato un solo mafioso coinvolto nell’indagine di Mani Pulite?”, ha domandato l’ex ministro.

Mentre Di Pietro si preparava a rispondere, Martelli si è rivolto a Filippo Facci, apparentemente infastidito dal suo intervento.

“Non suggerirgli le risposte, porco D**!”, ha esclamato.

L’imprecazione è stata intercettata dal microfono ed è arrivata ai telespettatori che stavano seguendo la trasmissione in diretta.

La reazione di Antonino Monteleone

Il conduttore Antonino Monteleone è intervenuto immediatamente dopo aver sentito le parole dell’ex ministro.

“No, no, no”, ha esclamato, cercando di interrompere il momento di tensione.

Ha poi fatto riferimento al Grande Fratello, programma nel quale i concorrenti possono essere squalificati per aver pronunciato bestemmie.

“Qua non è il Grande Fratello, non verrà espulso… Però, mamma mia!”, ha commentato il giornalista, portandosi una mano alla fronte.

Il riferimento riguarda anche il recente caso di Simone Annicchiarico, squalificato dal Grande Fratello Vip dopo aver pronunciato una bestemmia all’interno della Casa.

Gli altri casi di bestemmie in diretta televisiva

L’episodio di Filorosso non è il primo caso di un’imprecazione trasmessa durante un programma televisivo.

Nel settembre 2026, Sabrina Scampini si era trovata a interrompere rapidamente un collegamento con una donna che raccontava la propria situazione abitativa e il rischio di sfratto.

Durante il racconto, l’intervistata aveva pronunciato una bestemmia.

Un altro episodio aveva coinvolto Paolo Del Debbio durante una puntata di Dritto e Rovescio.

Il giornalista si era successivamente scusato con i telespettatori che si erano sentiti offesi, precisando di aver “pronunciato il nome di Dio invano”, ma senza aver associato espressioni negative o offensive.

Nel 2014 anche Tiberio Timperi era finito al centro delle polemiche per una bestemmia rimasta nell’audio di un programma televisivo nonostante il montaggio.

Tante anche le bestemmie registrate nei reality.

Oltre alla squalifica di Simone Annichiarico al Grande Fratello del 2026, nel 2022 Silvano Michetti, batterista dei Cugini di Campagna, venne escluso immediatamente da L’Isola dei Famosi per una imprecazione in diretta.

Nel 2004 fu il turno di Roberto da Crema che venne squalificato da La Fattoria.

Due anni dopo, nel 2006, fu la volta dell’attore toscano Massimo Ceccherini all”Isola dei Famosi’.

Nel 1984 è diventato celebre il caso Mastelloni.

All’epoca l’attore, ospite di Blitz di Gianni Minà, pronunciò un’imprecazione blasfema in diretta.

Spesso Leopoldo Mastelloni ricorda quell’episodio come un passo falso della sua carriera che ne ha compromesso il percorso.