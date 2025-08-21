Martin Pattaro travolto in bici e ucciso a 15 anni, i genitori perdonano l'investitore: "Lui si è scusato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sono cose che possono succedere a chiunque”. Così la mamma di Martin Pattaro, il quindicenne travolto e ucciso da un’auto mentre andava in bici a Loreggia, in provincia di Padova. I genitori del ragazzino hanno perdonato l’investitore: “Non ce l’abbiamo con lui”. Nelle ore successive al terribile incidente, il papà ha anche trovato la forza per consolare l’uomo che ha investito il suo unico figlio, disperato per quanto accaduto.

Martin Pattaro travolto e ucciso a 15 anni a Loreggia

Martin Pattaro è morto in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 19 agosto a Loreggia, nel Padovano.

Il 15enne stava tornando a casa a Trebaseleghe in sella alla sua bici: arrivato al termine della pista ciclabile Ostiglia, stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato investito da un’auto.

L’automobilista, un uomo di 31 anni, si sarebbe accorto troppo tardi del giovane, ha provato a frenare ma non è riuscito ad evitarlo. Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo al 15enne.

Stando agli accertamenti effettuati dalla polizia locale, l’uomo alla guida della vettura era lucido (niente alcol o droga) e viaggiava entro i limiti di velocità previsti in quel tratto.

Secondo gli inquirenti quindi si sarebbe trattato di una tragica fatalità.

I genitori perdonano l’investitore

I genitori di Martin Pattaro, distrutti dal dolore, hanno perdonato l’uomo che con l’auto ha investito e ucciso il loro unico figlio.

“Abbiamo voluto parlarci: non ce l’abbiamo con lui“, racconta al Corriere del Veneto Fabrizia Zillio, la mamma del 15enne.

“Sono cose che possono succedere a chiunque“, dice la donna. Che poi ricorda che quella strada Martin “la percorreva spesso” e “forse proprio perché era sicuro di conoscerla, ha abbassato la guardia”.

L’investitore “si è scusato”

I due hanno incontrato l’investitore dopo essere arrivati luogo dell’incidente.

Il Gazzettino riporta che papà Alessandro in quei drammatici momenti ha trovato la forza per consolare l’uomo che poco prima aveva travolto Martin, disperato e divorato dai sensi di colpa.

“Si è scusato e ci ha spiegato di non aver visto in tempo la bicicletta”, racconta al Corriere mamma Fabrizia.

“Non abbiamo voluto aggredirlo ma, anzi, dirgli che purtroppo sono cose che possono succedere a chiunque. Eravamo tutti sconvolti, ma non ce l’abbiamo con lui”.