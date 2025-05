Martina Carbonaro e la lettera ad Alessio Tucci prima del femminicidio: "Cambio per te, per essere migliore"

Martina Carbonaro è la 14enne scomparsa da Afragola, nel Napoletano, e ritrovata morta a poca distanza da casa, in un edificio diroccato. La ragazza viene descritta come una studentessa con la passione per la musica, solare e piena di vita. Qualche mese fa la giovane aveva postato sui social una lettera d’amore forse proprio dedicata all’ex fidanzato Alessio Tucci che ha confessato il delitto.

La lettera di Martina Carbonaro

L’1 marzo, sul suo profilo Facebook, Martina Carbonaro ha postato una lettera d’amore.

“Caro amore mio – scriveva la quattordicenne – lo so dico sempre le stesso cose ma sai che non sono brava con le parole specialmente con te. Ma nel profondo del mio cuore sto cambiando per te per essere una persona migliore che avrai accanto, per starti accanto giorno dopo giorno, sei la persona che voglio sposare, sei la persona con cui voglio invecchiare”.

Fonte foto: ANSA

Il luogo dove è stata trovata Martina Carbonaro

La ragazza prometteva, forse al fidanzato Alessio Tucci, di cambiare perché lui era la persona con cui voleva creare una famiglia.

“Vedermi sposare l’uomo della mia vita, lo so forse non crederai a queste parole – si legge ancora nel post – perché ti ho ferito in passato, lo so bene che ho sbagliato soprattutto a non farti più credere in me. Ti ho fatto perdere la fiducia in me, ma cercherò di farti fidare di me giorno dopo giorno anche quando avrai paura e non vorrai ma ci vorrà del tempo e lo so amore mio però io ti prometto che… ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà, anche quando saremo arrabbiato confusi e “delusi”, io ti prometto che ti amerò sempre”.

Martina poi aveva scritto un elenco delle caratteristiche che amava del fidanzato.

La richiesta di essere perdonata

Martina, sempre nel post su Facebook, ammetteva di aver commesso degli sbagli che avevano portato il fidanzato a non avere più fiducia in lei. Nelle sue parole c’è un forte senso di colpa e anche i segnali di un amore tossico come si legge nella frase “ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà”.

Nella descrizione “la forza del tuo sorriso che magicamente fa passare ogni male… la dolcezza del tuo petto… la delicatezza delle tue mani…”, c’è la totale venerazione della ragazza verso il fidanzato da riconquistare.

Cosa è successo a Martina Carbonaro

Martina Carbonaro è scomparsa la sera del 26 maggio. Era uscita per andare a prendere un gelato con un’amica, alle 20:30 ha sentito la madre dicendole che sarebbe tornata a breve.

Da quel momento non si sono avute più notizie della quattordicenne e la madre ha denunciato la scomparsa nella notte.

Il corpo è stato ritrovato il 28 maggio vicino all’ex stadio “Moccia”. L’ex fidanzato 18enne, Alessio Tucci, è stato sottoposto a fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere e avrebbe confessato di aver volontariamente ucciso Martina.

La ragazza sarebbe stata colpita più volte alla testa con una pietra.

Dalle dichiarazioni della madre, i due si sarebbero lasciati un paio di settimane fa dopo che la figlia aveva ricevuto uno schiaffo dal fidanzato.