Martina Catalfamo, tra recitazione e musica: “Affermarmi per liberarmi dalle etichette, ce la faccio da sola”

“Principessa” è una parola che porta con sé un’eredità pesante. È protezione, ma anche aspettativa. È cura, ma anche controllo. È uno sguardo che ti definisce prima ancora che tu possa definirti da sola. Martina Catalfamo parte da lì, da quell’immagine infantile di braccia larghe che accolgono e rassicurano, per smontarla dall’interno. Non per negarla, ma per attraversarla. Per capire cosa resta quando smetti di cercare qualcuno che ti protegga e inizi a chiederti se sei capace di farlo tu. La sua non è una riflessione privata che resta chiusa nel perimetro autobiografico. È un gesto politico, nel senso più profondo del termine. Perché interrogarsi su cosa significhi essere “principessa” significa interrogarsi su come il femminile venga educato al bisogno, alla dipendenza, alla performatività. Significa riconoscere quanto presto alle donne venga insegnato a essere desiderabili più che desideranti, a essere scelte più che scegliere. Martina Catalfamo, attrice e cantautrice, racconta la paura di non farcela, la pressione a essere sempre performante, il peso dell’essere donna in un ambiente che tende a ridurre, a sminuire, a trasformare il talento in ornamento. Ma non c’è rivendicazione gridata nelle sue parole. C’è qualcosa di più radicale: la decisione di assumersi la responsabilità della propria voce. Di dire “io sono questa” senza maschere, senza pseudonimi protettivi, senza personaggi dietro cui nascondersi. La musica, per lei, è il luogo della vulnerabilità assoluta. Nel cinema c’è una coralità che protegge, un personaggio che filtra. Nella musica no. C’è un corpo, una voce, una scrittura che non può delegare. E proprio lì, in quella esposizione, si compie il passaggio: dall’essere oggetto di uno sguardo all’essere soggetto del proprio racconto. Cresciuta tra le isole Eolie e la terraferma, con il mare come linea di fuga e promessa di ritorno, Martina ha imparato che libertà e nostalgia convivono. Che andare via è necessario, ma tornare è altrettanto trasformativo. Che l’autonomia non è isolamento e che l’amore, se c’è, non deve essere un rifugio ma uno spazio di osmosi. Non un luogo in cui perdersi, ma un luogo in cui restare intere. Quest’intervista esclusiva a Martina Catalfamo per Virgilio Notizie è il racconto di una soglia. Non quella romantica della principessa che aspetta, ma quella di una donna che sceglie. Che sceglie di produrre da sola, di non ‘spingere’ se non sente che è coerente con sé, di non adattare la propria voce a un formato radiofonico se non la rappresenta. Che sceglie di desiderare senza vergogna e di non confondere più il bisogno con l’incontro. In un tempo che chiede alle donne di essere tutto insieme, Martina Catalfamo rivendica il diritto alla complessità, al dubbio, alla trasformazione. Non vuole essere una principessa. Vuole essere intera. E questa, oggi, è forse la forma più potente di autodeterminazione e indipendenza.

Principessa, nata per il cortometraggio di Luca J. Cucci, a un certo punto non è stata più soltanto una commissione. Quando ha capito che stava sciogliendo un nodo personale?

“Quando ho letto il titolo del corto, la prima immagine che ho avuto è stata quella di mio nonno che da piccola mi chiamava ‘principessa’. Poi, leggendo la sceneggiatura, c’è una frase della protagonista che mi ha portato a scrivere ‘Tu con le braccia larghe’. In quel momento ho ripensato a mio padre… E la commissione è diventata nodo personale. Ho compreso che spesso, nelle relazioni, ho cercato proprio quelle braccia capaci di proteggermi. Ho avvertito la mancanza di una figura maschile solida, in grado di farmi sentire al sicuro. E mi sono resa conto che si trattava di un ideale: prima di tutto dobbiamo imparare a proteggerci da sole. Solo quando l’identità è solida e strutturata si può entrare davvero in intimità con un’altra persona. Un bisogno non deve definirci: l’incontro nasce dalla libertà. E adesso mi sento pronta a un incontro, non a una dipendenza”.

È il passaggio dall’essere la principessa di qualcuno al diventare adulta. Ha dunque compiuto questo passaggio?

“Sì. Sono una donna che ha cercato, e cerca sempre di più, la propria indipendenza. E ne sono orgogliosa. Essere completi è difficile. È una sfida poter dire: ‘Ce la faccio da sola’. Allo stesso tempo, costruire relazioni autentiche è importante, purché non si trasformino in dipendenza. È un equilibrio che si ricerca continuamente. Oggi mi sento come se camminassi con radici ben piantate a terra. In passato ero più leggera, quasi sospesa. Ora percepisco una struttura che affonda verso il basso, come radici. Anche il ritorno frequente a casa, alla famiglia, alle mie origini fa parte di questo percorso. Vivo a Roma, ma ho sentito l’esigenza di tornare nel luogo in cui forse c’è ancora qualcosa da risolvere. Significa non fuggire più, ma restare e imparare a farlo con maturità e autonomia. Non più come una figlia che scappa perché non si sente compresa”.

Quando parla di una figlia che scappa perché non si sente compresa, si riferisce anche alla scelta di trasferirsi a Roma?

“Sì. A Roma ho studiato Cooperazione Internazionale, quindi Scienze Politiche. Sono molto curiosa, ma non avrei potuto dire a mio padre che volevo frequentare un’accademia di recitazione o di musica. Ho coltivato quelle passioni in parallelo. Già al liceo classico facevamo teatro: avevamo una piccola compagnia e mettevamo in scena cortometraggi. A Roma ho frequentato l’università e ho concluso il percorso. Contemporaneamente seguivo laboratori al Centro Sperimentale con Gisella Burinato. A mia madre dicevo che studiavo all’università, ed era vero. È stato un percorso ricco, tra storia, sociologia e mondo arabo. Temi che mi appassionano e che ritornano nei miei testi”.

Oggi rifarebbe lo stesso percorso?

“Sì. Ognuno arriva alla consapevolezza con tempi diversi. Non esiste un’età in cui si debba aver compreso tutto. Da due anni produco i miei brani. Se avessi avuto questa chiarezza a diciotto anni, forse avrei scelto una scuola di produzione musicale. Tuttavia, la scuola spesso offre una formazione prestabilita, non sempre un percorso di conoscenza di sé. E a quell’età può essere difficile sapere davvero cosa si desidera, soprattutto se si hanno interessi diversi”.

Ph: Zoe Faragalli / Ufficio stampa: Sara Battelli

A diciotto anni si prende una decisione fondamentale senza conoscere davvero la propria identità.

“È vero. Può diventare una scelta quasi forzata, perché tutti si aspettano qualcosa da te, anche la famiglia. Come se esistesse un percorso uguale per tutti. E poi, magari, a trent’anni ti ritrovi in un ufficio e ti domandi: ‘Chi sono davvero?’. Sono felice di aver seguito il mio desiderio più profondo, il mio istinto”.

Quando dice che da due anni produce i suoi brani in autonomia, lo considera un atto di libertà o una necessità?

“Una necessità. In passato tendevo a pensare: ‘L’idea è buona, ora devo completarla con qualcuno’. Avevo un progetto in duo, Volosumarte, e, quando scrivevo un testo o nasceva uno spunto, mi rivolgevo subito al collega con cui lavoravo per svilupparlo insieme. A un certo punto ho capito che potevo portare avanti tutto anche da sola, anche per conquistare maggiore autonomia. Ho iniziato a sperimentare, a mettermi alla prova, e ho compreso di potercela fare”.

I ricordi fanno parte dell’immaginario del video di Principessa, disponibile su YouTube. C’è un ricordo dell’infanzia che la influenza ancora oggi?

“I viaggi con i miei genitori. Abbiamo viaggiato molto. Ricordo una bambina che scopriva il mondo. Probabilmente quell’esperienza mi ha segnata: entrare in contatto con culture diverse fin da piccoli lascia un’impronta profonda, e poi si continua a cercare quella stessa apertura. Per questo sono grata ai miei genitori: hanno alimentato una curiosità che mi ha resa eclettica”.

In questa apertura, è rimasta qualche paura?

“Sì. La paura di non riuscire. Il bisogno di qualcuno che rassicuri e dia sicurezza”.

Tra le etichette che possono riguardarla (donna, siciliana, cantante, attrice), quale ha sentito più gravosa?

“Essere donna, senza dubbio. Anche il desiderio di affermarmi da sola nasce probabilmente da lì. Spesso ho avuto la sensazione di essere sminuita. ‘Fa la cantante’, come se fosse un ruolo marginale. In realtà scrivo, non mi limito a interpretare. A volte si viene ridotte a un’immagine, oppure viene richiesto di impostare un video privilegiando l’aspetto fisico rispetto ai contenuti. Questo mi è pesato… Un po’ meno le origini siciliane. All’inizio, a Roma, sì. C’erano battute continue sulla cadenza. Poiché desideravo fare l’attrice, cercavo di parlare in modo neutro. Poi ho cambiato prospettiva: sono siciliana e non ho motivo di nasconderlo. Un conto è modulare la voce per un provino, un altro è indossare una maschera nella vita quotidiana. Oggi affronto tutto con più leggerezza: se qualcuno scherza, lo accetto. Un tempo, invece, cercavo quasi di occultarlo, come fosse un limite”.

È cresciuta tra terraferma e isole. Vivere su un’isola significa avere il mare sempre davanti. Per lei quella linea oltre l’orizzonte era un ostacolo o una speranza? Che significato aveva?

“È sempre stata un simbolo di libertà. Il mare era verso nord, verso il continente, l’Europa, nuove possibilità. L’ho vissuto come apertura, emancipazione, autonomia. C’è anche la nostalgia, che accomuna molti siciliani, forse tutti gli isolani. Si avverte l’impulso a partire, ma anche il desiderio di tornare. È un movimento continuo, come il nostos di Ulisse”.

Quando torna in Sicilia, qual è la prima cosa che cerca?

“Il mare. Può sembrare scontato, ma per me è un contatto fisico con le mie radici. Vado in spiaggia, mi siedo sulla sabbia, tolgo le scarpe, affondo piedi e mani. È un ancoraggio che in città mi manca. Credo che oggi questa esigenza sia sempre più diffusa. Molti sentono il bisogno di allontanarsi dai centri urbani per ritrovare una dimensione più umana. Forse è una visione idealista, ma penso che la società possa evolvere”.

Che cosa trova di ‘disumano’ nelle grandi città?

“Il ritmo. Non tiene conto delle esigenze del corpo. Quando trascorro alcuni mesi in Sicilia percepisco il susseguirsi delle stagioni. Tra estate e autunno, per esempio, si rimane più in casa, più a contatto con la natura. Avverto il ciclo, il cambiamento, persino l’influenza delle fasi lunari. In città questa dimensione si perde. Si è travolti dal traffico e dalla frenesia, come se fosse necessario essere sempre efficienti e performanti. Così si smarrisce il proprio centro. Talvolta gli unici spazi di quiete sono i centri di yoga o meditazione, dove per un’ora si può spegnere il rumore e ritrovarsi”.

L’idea di dover essere sempre performante la inquieta?

“Sì. È come se ci fosse un’aspettativa costante di eccellenza. Non deludere diventa quasi un obbligo. Si accumula una pressione silenziosa: essere preparata, brillante, impeccabile; non mostrarsi stanca, non apparire fragile. Tutto rientra nella logica della performance. E questo allontana dal desiderio autentico. La città, in qualche modo, crea distanza da ciò che si desidera davvero”.

Per lei è più facile raccontare ciò che desidera o ciò che ha perso?

“Ciò che desidero. In realtà è più semplice narrarlo che viverlo. Talvolta l’arte diventa un modo per continuare ad alimentare un desiderio che, nell’immediato, non si ha il coraggio di realizzare. Lo si trasferisce in un progetto artistico. Anche le perdite trovano spazio nella scrittura. I miei testi sono nati anche dalla distanza dalla Sicilia. Se non fossi andata via, forse non sarebbe emersa questa inquietudine; sarebbero affiorati altri temi”.

L’arte è stata più una cura o una trasformazione per Martina?

“Una trasformazione. È come entrare in un flusso al termine del quale si trova una catarsi, una liberazione. Ogni volta avviene un cambiamento. È come affrontare un nodo e riuscire a scioglierlo. Ha qualcosa di profondamente catartico, come una lunga nuotata”.

Si sente più vulnerabile quando canta un suo brano o quando interpreta un personaggio?

“Finora anche la recitazione è stata un modo per esprimere aspetti personali senza assumerne completamente la responsabilità. Attraverso un personaggio portavo in scena parti di me, ma restavano filtrate dal ruolo. Con la musica, invece, si è soli davanti alla propria espressione. La vulnerabilità è maggiore. Il cinema è un lavoro corale, condiviso. Con i brani musicali ci si espone in prima persona. Ho capito che, in passato, non volevo assumermi fino in fondo la responsabilità di ciò che sono. Oggi affermo: questa sono e mi assumo la responsabilità di scrivere in questo modo, senza censura né autosabotaggio”.

Le è mai capitato di autocensurarsi?

“Non saprei. In passato forse era più semplice, perché pubblicavo con il nome VolosuMarte. Quello pseudonimo creava una distanza: mi rappresentava, ma non del tutto. Ora i brani usciti con il mio nome sono legati a progetti cinematografici. Per i lavori futuri, più personali, non credo che mi censurerò. Conoscendomi, direi di no”.

Marte è lontano da casa. Se dovesse definire “casa” non come luogo geografico ma come sensazione, quali caratteristiche dovrebbe avere?

“Roma per me è casa. Lì mi sono sempre sentita libera e autonoma. È il luogo in cui ho costruito la mia indipendenza, e oggi sarebbe difficile lasciarlo. Casa è uno spazio in cui potersi esprimere, sentirsi liberi e indipendenti. Ma per me è essenziale anche un forte legame con la natura. Provo serenità quando mi sveglio e non sento il traffico, ma suoni naturali, come il fruscio delle foglie. È una dimensione rassicurante. Alcuni elementi li ritrovo in Sicilia, altri a Roma. L’ideale sarebbe farli convivere. Sono una persona idealista: desidero ancora quelle braccia capaci di accogliere. Anche condividere la vita con qualcuno è importante. Se esiste una connessione che permette di sentirsi complete e autonome allo stesso tempo, non la rifiuterei. Sarebbe una condivisione fondata sul rispetto reciproco”.

L’amore per lei è pathos o tranquillità?

“Al momento lo associo più al pathos che alla tranquillità. Sono dei Pesci e, quindi, per ripetermi, piuttosto idealista. Per me deve esistere una tensione romantica, quasi uno struggimento. Ho sempre pensato all’amore come a qualcosa verso cui si tende. Non so se nella quotidianità possa mantenere quella forma. Una relazione richiede impegno. Per me, però, l’amore è un motore. L’ho sempre cercato anche per comprendere meglio me stessa: che cosa mi piace, che cosa desidero, di che cosa ho bisogno. È uno slancio continuo”.

Appartiene alla schiera di chi dà tutto o di chi vorrebbe ricevere il più possibile?

“In entrambi i casi si crea uno squilibrio. Se mi pongo soltanto nella posizione di chi riceve, probabilmente non sono davvero innamorata. Se invece do troppo a una persona che non è disponibile, si genera comunque un’asimmetria. Serve equilibrio: desiderare il bene dell’altro ed essere felici del suo benessere, ma allo stesso tempo sentirsi ricambiati. È questo, insieme al dialogo, che sostiene una relazione. Non prevalere sull’altro e non lasciarsi dominare. Deve esserci uno scambio reciproco”.

Niente farfalle nello stomaco?

“Forse sì. Probabilmente l’altra persona diventa quasi un luogo in cui desideri tornare, o in cui sai di poter tornare, con la libertà di restare o di andare via. È quella la dimensione”.

Cosa sogna oggi, Martina?

“Desidero pubblicare un lavoro musicale costruito in un certo modo. Non entro nei dettagli, ma penso a un album, o comunque a un progetto ampio, in cui emerga Martina in tutte le sue sfumature. Una sola canzone non sempre riesce a rappresentarti. Un progetto più articolato, anche frutto della collaborazione con altri musicisti, ma nel quale la mia espressione sia piena e riconoscibile, sarebbe un traguardo importante. Mi piacerebbe affiancare immagini a ogni traccia. Un lavoro curato con precisione, non il singolo pop pensato per la radio. In questo momento non è quella la direzione che sento mia”.

E per quanto riguarda il cinema?

“Desidero lavorare con autori. Anche in questo ambito occorre pazienza, aspettare i progetti giusti, quelli che risuonano con il proprio immaginario. Non voglio precludermi nulla: potrei anche cambiare idea. Però ho sempre sentito l’esigenza di collaborare con registi dotati di una visione precisa. Nel mio percorso ho incontrato autori sensibili, come Cosimo Terlizzi per Dei, Paolo Taviani per Leonora addio e Matteo Garrone per il corto della maison Dior. Sono stati incontri con personalità che avevano un pensiero forte da tradurre in immagini. Spero di proseguire su questa linea”.

Sembra che per lei contino più la coerenza e l’identità che il successo in sé.

“Sì. La pressione legata al successo spesso arriva dall’esterno. Molti amici mi dicono: ‘Le tue canzoni sono bellissime, devi insistere, devi promuoverti’. Questa idea di dover ‘spingere’ a tutti i costi non mi appartiene”.