Martina Colombari e la diastasi addominale, cos'è il problema comune post gravidanza e come curarlo

Martina Colombari, che si sta preparando per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, ha raccontato su Instagram di avere una diastasi addominale, risalente alla gravidanza del figlio Achille Costacurta, che ha ormai 20 anni. Si tratta di un problema comune nel post gravidanza.

Il racconto di Martina Colombari sulla diastasi addominale

Martina Colombari, dopo essersi mostrata in spiaggia, ha deciso di fare chiarezza su una questione fisica che la riguarda: “Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia, è che mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale. Significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita”.

La diastasi risale alla gravidanza del figlio Achille Costacurta. Con il sorriso in volto, Martina Colombari ha mostrato come la sua mano riesca a entrare fino a in mezzo alla pancia, tra i muscoli dell’addome.

Cos’è la diastasi addominale

A fare chiarezza su cos’è la diastasi addominale è il Gruppo San Donato: si tratta di una condizione che interessa la parete muscolare dell’addome e che può avere un impatto non solamente estetico, ma anche funzionale sulla salute.

Il professor Giampiero Campanelli ha spiegato che il termine si riferisce alla “separazione delle 2 fasce muscolari dei muscoli retti dell’addome”. Tale separazione crea uno “spazio anomalo” tra i muscoli.

Cause, sintomi, diagnosi e cure della diastasi addominale

Nelle donne, viene spiegato ancora sul sito del Gruppo San Donato, la causa più frequente di diastasi addominale è la gravidanza. Negli uomini, invece, la causa primaria è la perdita di tono muscolare, spesso associato a uno stile di vita sedentario. Anche l’obesità e l’aumento di peso rientrano tra le possibili cause.

Uno dei primi segnali di diastasi addominale è la comparsa di una sorta di “protuberanza” al centro dell’addome, visibile, per esempio, quando ci si alza dal letto al mattino. Altri sintomi includono: disturbi posturali, problemi al pavimento pelvico e dolore lombare.

La diagnosi deve essere confermata da un chirurgo esperto. Alcuni specifici esami diagnostici eseguiti in modalità dinamica (ecografia dinamica e TAC dinamica) consentono di di valutare l’entità della diastasi e l’eventuale presenza di ernie associate.

Per quanto riguarda le cure, inizialmente è possibile optare per un approccio non chirurgico basato su esercizi mirati di fisiokinesiterapia. Se, però, la diastasi addominale è severa o associata a ernie, la chirurgia rappresenta l’unica soluzione definitiva.