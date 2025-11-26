Martina Colombari nell'intervista a Belve ringrazia il marito Billy Costacurta, "costretta a farmi curare"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Martina Colombari si è raccontata a Belve, rivelando particolari della sua vita privata. Nell’intervista con Francesca Fagnani, l’ex Miss Italia ha parlato del matrimonio di Billy Costacurta e delle difficoltà del figlio Achille. In particolare, ha svelato che proprio il marito l’ha “costretta a farsi curare”.

Martina Colombari su Billy Costacurta

Martina Colombari e Billy Costacurta sono legati dal 1996 e si sono sposati nel 2004. Entrambi in passato hanno raccontato che nel loro matrimonio non sono mancati gli “inciampi”.

A Belve, Francesca Fagnani cita Costacurta, che ha definito sua moglie “un gigante”. A quel punto Martina ha confidato che “un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata”.

IPA

Martina Colombari a Belve

La conduttrice ha anche fatto domanda sui problemi del figlio Achille e, nello specifico, ha chiesto se affrontare queste difficoltà l’abbia unita o allontanata dal marito?.

“Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”, ha risposto Colombari.

Il ruolo di mamma e i problemi di Achille

Durante l’intervista, Martina si è commossa quando ha parlato del figlio Achille Costacurta, che ha dovuto affrontare diversi problemi come la droga, il carcere minorile, il tentato suicidio e la diagnosi di ADHD.

“Non sono una super mamma. Sono una mamma – ha affermato l’ex Miss Italia – che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente”.

Gli amori passati e i primi anni con Billy

Nell’intervista di Francesca Fagnani a Martina Colombari, è stato dato spazio anche a ricordi più leggeri e legati agli amori passati.

È noto che, prima d’incontrare l’attuale marito, l’ex Miss Italia sia stata legata per circa quattro anni allo sciatore Alberto Tomba.

“È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage – ha detto Martina a Belve – sarebbe andata avanti anche di più”.

Fagnani ha quindi ricordato alla modella che “nella sua autobiografia ha scritto che dopo la storia con Tomba ha volato di fiore in fiore come un’ape ebbra di miele”.

“Avevo vent’anni. Erano storielline”, ha risposto Colombari.

Ma Fagnani insiste sull’affermazione dell’ospite riguardo a un anno definito sentimentalmente e sessualmente “da puledra a briglia sciolta“.

Martina ha quindi condiviso un segreto piccante sugli inizi della storia con Billy Costacurta, quando aveva 21 anni. “Le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito – ha raccontato – non con quelli prima. Aveva la moquette in casa”.