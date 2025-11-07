Martina Colombari piange parlando del TSO di Achille Costacurta, "avrei voluto soffrire io al posto suo"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’intervista di Achille Costacurta al podcast One More Time è diventata virale. Il figlio dell’ex calciatore Alessandro e di Martina Colombari, infatti, ha parlato dei vari TSO e del tentato suicidio. Sul tema, intercettata a Ballando con le Stelle, la showgirl ha confessato, visibilmente commossa, di essersi “tolta un peso”, ma anche che, da madre, avrebbe “voluto soffrire al posto suo”.

Le parole di Martina Colombari a Ballando con le Stelle

Venerdì 7 novembre, durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1, è stato mandato in onda un nuovo dietro le quinte di Ballando Segreto, lo spazio in cui i concorrenti, ripresi e microfonati, vengono ascoltati dalla redazione dal programma, che poi diffonde i vari filmati.

Tra quelli più toccanti, c’è sicuramente quello in cui Martina Colombari parla della sua reazione dopo l’uscita dell’intervista del figlio Achille, in cui il ragazzo ha raccontato i problemi che ha vissuto negli ultimi anni:

“La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che io ho vissuto in prima persona, quindi le ho molto presenti. Le ho fatte. Io ho chiamato l’ambulanza per il TSO, e tutto il resto. Però il fatto che uscisse dalla sua voce, come lo raccontava in maniera così lucida, cioè di quando… del primo TSO che l’hanno legato… e lui che racconta questo… non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo. In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato tutta questa roba, egoisticamente, a me ha tolto un peso. Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, la mamma che non ce l’ha fatta, la mamma che avrebbe potuto accorgersene, che avrebbe potuto fare di più. Io sono circa 5-6 anni che ho cercato di proteggerlo, non ho mai detto niente”.

Cosa ha raccontato Achille Costacurta nel podcast

Venerdì 31 ottobre, Luca Casadei ha rilasciato la puntata del suo podcast, One More Time, in cui è stato ospite Achille Costacurta.

Il 21enne ha affrontato diversi temi, molto delicati.

Un’intervista tutt’altro che banale, visto che ha ricordato l’arresto per spaccio, i sette TSO, i problemi con la droga e la gestione della rabbia, quelli familiari, la diagnosi di ADHD e il tentato suicidio col metadone.