Martina Colombari star nel film Buen Camino di Checco Zalone, "una scena m'ha fatto pensare subito ad Achille"

Star nel film Buen Camino con Checco Zalone, che sta spopolando in questi giorni in Italia, Martina Colombari rivela che una scena le ha subito fatto pensare al figlio Achille Costacurta. Ai problemi di droga che hanno portato il giovane a lasciare casa, ai tso e ai ricoveri in comunità, ai problemi con l’ADHD, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività che gli è stato diagnosticato, fino al tentato suicidio.

Martina Colombari star nel film Buen Camino di Checco Zalone

Con oltre 30 milioni incassati finora, Buen Camino di Checco Zalone è il film più visto in Italia nei giorni delle feste.

Non solo, la pellicola diretta da Gennaro Nunziante è anche il più visto di sempre come esordio al botteghino a Natale.

Tra i protagonisti del film c’è Martina Colombari, che interpreta Linda, l’ex moglie di Zalone. L’ex Miss Italia si è misurata con un personaggio diverso dal solito: imbruttita, invecchiata, coi capelli grigi.

Tanto che molti spettatori faticano a riconoscerla: “Devono aspettare la seconda o terza scena per capire che sono io”, dice in una intervista al Corriere della Sera.

Per l’attrice è stata una sfida ma anche un divertimento: “Ero felicissima di poter giocare con la mia bellezza”, “io sono nata con un concorso di bellezza e su quello ho costruito una carriera”.

“Ho pensato subito alla volta in cui Achille non è rientrato”

Nel film il personaggio di Martina Colombari è alle prese con la crisi della figlia adolescente che scappa verso il Cammino di Santiago.

L’attrice rivela che questo aspetto le ha fatto pensare al rapporto con Achille, il figlio che ha avuto con Billy Costacurta.

“Quando mi hanno detto che nella sceneggiatura dovevo denunciare la scomparsa di mia figlia, ho pensato subito alla volta in cui anche Achille non è rientrato a casa”.

“I ragazzi, oggi, hanno grosse difficoltà a trovare la loro identità, a capire chi sono e cosa vogliono”, dice Colombari.

“Noi genitori ci prendiamo la nostra responsabilità, ma il mondo che trovano non è quello della nostra adolescenza: è richiedente, performante, velocissimo”.

Achille Costacurta, dai problemi di droga al tentato suicidio

Achille Costacurta ha 21 anni ma ha già alle spalle sette Tso e diversi ricoveri in comunità di recupero.

Il figlio di Martina Colombari ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera la sua adolescenza travagliata, segnata da periodi di crisi e problemi di droga.

Un disagio che lo ha portato anche a tentare il suicidio: “Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto”.

“Ho 21 anni ma è come se avessi vissuto tre vite: non ricordo più quante volte sono finito in comunità, quanti tentativi di scappare”, ha raccontato.

Un periodo buio che sembra essersi lasciato alle spalle: non fa più uso di sostanze da oltre un anno, dopo il ricovero in una clinica specializzata in Svizzera.

Lì gli è stato diagnosticato la sindrome da iperattività/deficit di attenzione (ADHD), un disturbo neurobiologico che provoca disattenzione, iperattività e impulsività che interferiscono con le attività di tutti i giorni.