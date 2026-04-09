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È scattata una denuncia a Martina Franca (Taranto), dove il titolare di un allevamento bovino è stato deferito per la presunta realizzazione di una discarica abusiva di liquami zootecnici e per l’impiego di un lavoratore straniero clandestino. L’operazione è stata condotta con il supporto dei Servizi Veterinari della Asl, che hanno riscontrato ulteriori irregolarità nella gestione degli animali e nella registrazione dei capi.

Controlli congiunti e scoperta della discarica abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dei Nuclei forestali di Martina Franca e Mottola, insieme ai Servizi Veterinari della Asl SIAV “A” e SIAV “C”, hanno effettuato un controllo mirato nel settore degli allevamenti di animali da reddito e nella gestione degli effluenti zootecnici. Durante l’ispezione, è emersa una situazione di grave degrado ambientale: il titolare dell’allevamento, situato nell’area martinese, avrebbe creato una vera e propria discarica abusiva in una depressione naturale, ampliata da ulteriori scavi, dove venivano riversati liquami zootecnici, rifiuti agricoli e carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione.

Liquami e rifiuti nei terreni: rischi ambientali elevati

I Carabinieri hanno accertato che i liquami, sia liquidi che palabili, attraverso l’impluvio di un corso d’acqua episodico, finivano per attraversare anche una Strada Provinciale, riversandosi infine su terreni aperti e confluendo in un’area classificata a media pericolosità idraulica. Al momento del sopralluogo, le concimaie risultavano colme e strabordanti, con gli effluenti che, per pendenza e percolazione, si riversavano nei terreni circostanti, formando veri e propri “laghi” di deiezioni animali direttamente sulla terra nuda. Questi liquami venivano poi assorbiti nel tempo dal sottosuolo, aggravando il rischio di contaminazione ambientale.

Prescrizioni e blocco della movimentazione degli animali

Il controllo veterinario ha portato all’emissione di una serie di prescrizioni, tra cui il blocco della movimentazione in entrata e uscita dei capi avicoli, bovini ed equini, a causa del mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione degli animali. I Carabinieri hanno quindi posto i sigilli alle concimaie e a un’area di circa 1.800 metri quadri, contestando al titolare la realizzazione di una presunta discarica abusiva di rifiuti speciali costituiti da circa 850 metri cubi di effluenti di allevamento, rifiuti agricoli e carcasse di animali, oltre alla modifica dello stato dei luoghi dal punto di vista urbanistico e paesaggistico.

Lavoro nero e immigrazione clandestina: ulteriori violazioni

Durante le verifiche, è emerso che l’allevatore aveva impiegato un lavoratore straniero privo di regolare permesso di soggiorno e assunto in nero per le attività di governo degli animali e pulizia dei locali. Il lavoratore è stato identificato e accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto per gli adempimenti di legge. L’allevatore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per reati ambientali e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre il lavoratore straniero è stato denunciato per essersi trattenuto sul territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto.

Sanzioni e rischi penali per l’allevatore

L’allevatore rischia la reclusione da 1 a 5 anni per la gestione illecita dei rifiuti e l’arresto fino a due anni con un’ammenda fino 51.645,00 euro per la modifica dello stato dei luoghi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale. Sono previste inoltre ulteriori sanzioni: reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro. Il lavoratore straniero rischia invece un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Non sono escluse successive pesanti sanzioni amministrative da parte dei Servizi Veterinari della ASL e dall’Ispettorato del Lavoro.

IPA