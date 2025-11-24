Martina Lattuca scomparsa a Calamosca vicino Cagliari, si cerca ancora la commessa dopo le scarpe ritrovate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ripresa le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa giorni fa a Cagliari nella zona di Calamosca. A dare nuovo impulso alle ricerche, sospese a causa del maltempo, il ritrovamento in mare delle scarpe della commessa cagliaritana, nella zona dove la donna era scomparsa. Nei giorni scorsi il mare aveva restituito il suo zaino con all’interno i documenti.

Ritrovate le scarpe di Martina Lattuca

Non c’è ancora nessuna notizia di Martina Lattuca, la commessa 49enne di Cagliari scomparsa da martedì 18 novembre nella zona di Calamosca.

Nelle ultime ore però le ricerche, che erano state sospese per via del maltempo, sono riprese in seguito a un nuovo sviluppo nelle indagini: il ritrovamento in mare della seconda scarpa della donna.

La scarpa è stata trovata per caso nel pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, nei pressi della grotta dei Colombi, la zona già battuta dai soccorritori nei giorni scorsi. Lo riporta Ansa.

È stato un canoista che remava in quel tratto di mare a notarla e a lanciare l’allarme.

Riprese le ricerche della donna scomparsa

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco.

Il ritrovamento ha dato il via a una nuova fase di ricerche. I vigili del fuoco hanno effettuato un nuovo controllo nella zona con un gommone e i sommozzatori, senza però nessun esito.

Ora i prossimi passi e come proseguire nelle operazioni di ricerca verranno decisi in un incontro in Prefettura.

Col passare dei giorni la speranza di ritrovare la 49enne in vita è praticamente nulla.

Il mare nei giorni scorsi aveva restituito una prima scarpa e lo zaino con all’interno i documenti che la donna aveva quando era uscita di casa.

Scomparsa a Calamosca vicino Cagliari

Parallelamente vanno avanti le indagini dei carabinieri per ricostruire gli ultimi spostamenti della 49enne e capire il perché non sia andata al lavoro il giorno della scomparsa.

Martina Lattuca è stata ripresa anche in un video la mattina della scomparsa mentre si incamminava sotto la pioggia verso il promontorio della Sella del Diavolo. La sua auto è stata trovata parcheggiata nei pressi.

Al momento l’ipotesi più probabile è che sia finita in acqua, ma non è ancora chiaro come e quando sia caduta.