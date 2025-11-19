Martina Lattuca scomparsa a Calamosca, zaino coi documenti trovati in mare a Cagliari: sommozzatori in azione

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Proseguono le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Calamosca (Cagliari) il 18 novembre. Un gruppo di canoisti è riuscito a ritrovare in mare lo zaino, contenente i documenti della donna, e lo ha consegnato alla Guardia Costiera. Mentre i sommozzatori intervengono per cercare eventuali elementi sul fondale marino, le ricerche della donna proseguono anche via terra.

Martina Lattuca scomparsa a Calamosca: trovato lo zaino

Le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Calamosca martedì 18 novembre, sembrano giunte a un possibile punto di svolta.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, nella mattinata del 19 novembre un gruppo di canoisti avrebbe infatti trovato lo zaino appartenuto alla donna. Dentro lo zaino sarebbero stati anche rivenuti i documenti della 49enne.

Lattuca è scomparsa a Calamosca, borgata del comune di Cagliari

Il ritrovamento è avvenuto tra la grotta dei Colombi e la grotta Marina di Calamosca, in provincia di Cagliari.

Sommozzatori in azione

Dopo il ritrovamento, lo zaino di Martina Lattuca è stato immediatamente consegnato alla Guardia Costiera.

Proseguono dunque le ricerche della 49enne scomparsa, con un lavoro congiunto ad opera di Guardia Costiera, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

I sommozzatori sono pronti a intervenire sul luogo del ritrovamento dello zaino: i sub ricercheranno sui fondali marini eventuali elementi che potrebbero rivelarsi utili al ritrovamento della donna.

Le ricerche via mare e via terra

Le ricerche di Martina Lattuca proseguono anche con l’ausilio di droni. Le unità cinofile, invece, sono attualmente al lavoro per ricercare la donna via terra.

Secondo le ricostruzioni la 49enne, commessa per una libreria di Cagliari, il 18 novembre avrebbe lasciato la sua auto in zona Calamosca, per poi incamminarsi sul sentiero che porta a una collina, un luogo noto anche come Sella del Diavolo.

Dalla camminata, tuttavia, Lattuca non è mai tornata. Il compagno, nel pomeriggio, ha allertato le Forze dell’Ordine dopo vari tentativi di contattare la donna, nessuno dei quali è andato a buon fine.