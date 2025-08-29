Martina Nasoni e il racconto del trapianto di cuore, il messaggio dell'ex vincitrice del Grande Fratello

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me”, così scrive Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, rompendo il silenzio dopo il trapianto di cuore cui si è sottoposta. A soli 27 anni, infatti, ha combattuto a lungo contro una cardiomiopatia. Oggi Martina ha una nuova vita, espressione che in questo contesto è ben lontana da ogni retorica, e lo deve sia all’equipe medica che alla persona che ha donato il suo cuore.

Il post dopo il trapianto di cuore

In un post pubblicato sui social venerdì 29 agosto Martina Nasoni, 27 anni, ha rotto il silenzio dopo una delicata operazione cui si è sottoposta presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’ex vincitrice del Grande Fratello ha subito un trapianto di cuore per risolvere una cardiomiopatia contro la quale ha combattuto a lungo. Nel post caricato su Instagram Martina si mostra provata ma sorridente, felice di questo risultato e della nuova vita ritrovata.

“In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita”, esordisce Martina Nasoni. “Non era solo un intervento – scrive – era un confine tra la vita e la morte“.

“Non sono ancora pronta per tornare sui social”, aggiunge, ma con una promessa: “Il percorso è ancora lungo ma voi tutti sappiate che state illuminando il mio cammino”.

Il pensiero per i medici dell’ospedale

“Voglio ringraziare tutta l’equipe di medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore”, scrive Martina Nasoni per abbracciare l’equipe medica che ha seguito il suo caso sin dall’inizio, in particolare “donne e uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo”.

Medici che l’hanno accompagnata “dall’oscurità verso la rinascita”, un riconoscimento che Martina Nasoni riconosce anche agli “infermieri come Federica, Alice e Davide” che le offrono “attenzioni che vanno oltre il dovere”.

Martina Nasoni parla con la persona che le ha donato il cuore

Nella lunga lettera postata sui social, l’ex vincitrice non dimentica di dedicare un pensiero alla persona che prima di morire ha scelto di donare i suoi organi: “Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me“, scrive.

“Il tuo addio è diventato il mio inizio, una morte che ha acceso una vita“, aggiunge, e promette: “Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi”.

L’invito alla donazione degli organi

Nell’ultima slide del suo carosello Martina Nasoni non dimentica di invitare tutte e tutti al gesto di assoluto amore che le ha salvato la vita: “Non lasciamo che l’egoismo spenga questa possibilità: aderire alla donazione degli organi significa diventare eterni“, scrive.

“Il mio cuore è nuovo, ma la riconoscenza è antica e non smetterò mai di parlarne”, conclude. Il primo trapianto di cuore della storia della medicina è si deve al dottor Victor Chang, che nel 1984 salvò la vita alla 14enne Fiona Coote. Nel 2023 Google lo ha celebrato con un Doodle per ricordare il suo anno di nascita.